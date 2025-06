Tragedia a Brescia: trovato un cadavere nei boschi di Monte Orfano, si teme sia il bagnino scomparso dopo l'annegamento del piccolo Michael

Ore di apprensione a Chiari, nel Bresciano, dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo in una zona boschiva di Monte Orfano, non lontano da dove era stata segnalata la scomparsa di Matteo Formenti, 37 anni, bagnino del parco acquatico di Castrezzato.

Formenti era sparito nei giorni successivi alla tragedia in cui ha perso la vita Michael, un bambino di 4 anni annegato in piscina lo scorso venerdì durante un attimo di distrazione dei genitori. La comunità, profondamente scossa, aveva lanciato numerosi appelli per ritrovarlo, temendo il peggio.

Leggi anche Finale Scudetto Serie A: Germani Brescia-Virtus Bologna, orario e diretta TV di gara-3

Il corpo senza vita è stato avvistato da due escursionisti che stavano percorrendo i sentieri tra Erbusco, Rovato, Cologne e Coccaglio. I due hanno immediatamente allertato i carabinieri, che hanno avviato le operazioni di identificazione sul posto.

A confermare il ritrovamento è stato il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, che aveva già pubblicato un appello sui social per segnalare la scomparsa di Matteo. “Insieme alla famiglia siamo in attesa dell’ufficialità – ha dichiarato all’Adnkronos – Anche se, come comunità, speriamo non sia lui”.

Sui social continuano a circolare messaggi di speranza e vicinanza. Tra questi, anche quello del consigliere comunale Andrea Salvi, che aveva scritto un toccante post rivolto direttamente a Formenti: “Non colpevolizzarti. Non sei Dio e non hai superpoteri. Sei una persona che ha avuto paura per una colpa che non c’è”.

Salvi, che di professione è chirurgo, ha aggiunto: “Ogni giorno affronto diagnosi, referti, operazioni. So cosa significa gestire pressioni e aspettative. Ma la tua famiglia ti aspetta, ti vuole bene e ti comprende. Torna da loro. Ti aspettiamo in Comune con il sindaco Zotti e tutta la giunta”.

In attesa del riconoscimento ufficiale, la zona è stata transennata e le autorità proseguono con gli accertamenti per stabilire con certezza l’identità del corpo rinvenuto.