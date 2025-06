Le Creative Pebble Nova - Migliori Speaker agli European Hardware Awards 2025

Creative Technology è lieta di annunciare che Pebble Nova è stato eletto Miglior Speaker agli European Hardware Awards 2025, un prestigioso riconoscimento che celebra l’eccellenza nella tecnologia consumer in tutta Europa.

Apprezzate per le eccezionali prestazioni sonore, l’elegante design contemporaneo e le caratteristiche all’avanguardia, le Pebble Nova si sono imposte in un mercato estremamente competitivo, affermandosi come riferimento di primo piano nel panorama degli speaker desktop, in Europa e oltre.

Leggi anche Recensione Creative Pebble Nova

Oltre 100 tra i più autorevoli editori tecnologici europei, dopo aver testato i migliori speaker dell’anno, hanno scelto le Creative Pebble Nova come miglior prodotto della categoria.

Gli European Hardware Awards sono organizzati dalla European Hardware Association, che riunisce i redattori delle più rispettate testate tecnologiche del continente. I vincitori vengono selezionati da una giuria di esperti, con criteri rigorosi, per garantire che solo i prodotti più meritevoli ricevano tale onore.

Lanciato alla fine del 2024, Pebble Nova rappresenta l’evoluzione più recente della rinomata serie Pebble di Creative. Dotato di potenti driver coassiali, illuminazione RGB personalizzabile e connettività wireless versatile, il prodotto ha rapidamente conquistato una solida fanbase tra gamer, content creator e appassionati di audio alla ricerca di un suono immersivo in formato compatto.

Questo riconoscimento conferma l’impegno costante di Creative nel ridefinire l’esperienza audio quotidiana attraverso innovazione audace e design funzionale. Il premio ricevuto da una giuria così autorevole è una testimonianza della missione dell’azienda: offrire un audio di qualità accessibile e coinvolgente a livello globale.