Creative trionfa agli EHA Awards 2024

La creatività trionfa agli EHA Awards 2024 con doppi riconoscimenti per prodotti innovativi

Creative annuncia con orgoglio il suo recente trionfo ai prestigiosi European Hardware Awards (EHA) 2024. Sia Creative Aurvana Ace 2 che Creative Pebble X Plus hanno ricevuto importanti riconoscimenti, consolidando la posizione del marchio come leader nel settore tecnologico.

Gli EHA Awards sono considerati l’apice dei risultati raggiunti nel panorama tecnologico europeo, riunendo oltre 100 dei giornalisti tecnologici più rispettati d’Europa provenienti da pubblicazioni importanti per riconoscere le migliori innovazioni hardware dell’anno. Celebrati per un decennio dedicato alla messa in risalto dell'hardware tecnologico di punta, i premi traggono vantaggio dalle competenze degli editori delle principali pubblicazioni tecnologiche in tutta Europa, tra cui Hardwareluxx (Germania), Geeknetic (Spagna), KitGuru (Regno Unito), Cowcotland (Francia), PurePC (Polonia), IO -Tech (Nordici), Hardware Upgrade (Italia), Technology Insider (Paesi Bassi) e Lab 501 (Romania). Insieme, garantiscono che i premi rappresentino una visione completa del meglio che c’è sul mercato.

si è aggiudicata il premio, a testimonianza della sua qualità audio superiore e del design innovativo. Alimentate dalla, Aurvana Ace 2 libera tutto il potenziale del suono realistico. Offre chiarezza e precisione di qualità CD superiore, migliorate da Snapdragon Sound con tecnologia Qualcomm aptX Lossless e Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation. Queste funzionalità premium sono splendidamente integrate da una custodia di ricarica compatta e traslucida esteticamente gradevole, che unisce perfettamente prestazioni e stile.

Nella categoria Migliori Altoparlanti, Creative Pebble X Plus si è distinto per l'eccezionale chiarezza del suono, il design compatto e le potenti prestazioni audio. Vantando un'impressionante potenza RMS fino a 30 W e una potenza di picco fino a 60 W, entrambe le configurazioni 2.0 e 2.1 promettono un'esperienza di ascolto superiore per musica, film e giochi. Oltre alla sua capacità audio, Pebble X Plus è dotato di illuminazione RGB personalizzabile, che consente agli utenti di creare uno spettacolo di luci pulsante adatto a qualsiasi stato d'animo. Con modalità sia cablata che wireless, questi altoparlanti sono una scelta eccellente per chi cerca un aggiornamento audio desktop premium.

"Siamo entusiasti e profondamente onorati di ricevere questi prestigiosi premi dalla European Hardware Association", ha affermato Song Siow Hui, CEO di Creative. “Il riconoscimento di Creative Aurvana Ace 2 e Creative Pebble X Plus sottolinea il nostro impegno per l’innovazione, la qualità e la fornitura di prodotti eccezionali ai nostri clienti. Questo risultato è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione di tutto il nostro team.”