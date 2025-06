Venezia accende il fasto: cinque giorni di eventi esclusivi per le nozze milionarie di Bezos e Sanchez

Venezia si prepara a vivere cinque giornate da sogno per le nozze più lussuose dell’anno: Jeff Bezos e Lauren Sanchez si uniranno in matrimonio con un susseguirsi di eventi esclusivi. Tra ieri e oggi circa 250 ospiti sono atterrati all’aeroporto “Marco Polo” a bordo di jet privati, con valigioni XXL pronti per un weekend memorabile.

L’agenda è da festival privato: cocktail party, cene di gala, persino un pigiama party a tema e, naturalmente, la cerimonia ufficiale. Da oggi, 25 giugno, fino a domenica 29, il quartier generale è l’Aman Venice, ma anche altre dimore da sogno come il Gritti Palace, il Danieli, il Belmond Hotel Cipriani e The St. Regis Venice, tutti prenotati interamente per l’occasione.

Leggi anche Nozze da sogno a Venezia: per Jeff Bezos sfilano 90 jet privati e le star di Hollywood

Il Palazzo Papadopoli, affacciato sul Canal Grande e con origini nel XVI secolo, è stato scelto come base per Bezos. Le 24 suite decorati da affreschi di Tiepolo e caminetti Sansovino, con vasche da bagno opulente, vanno dai 1.000 ai 3.500 € a notte.

Una delle prime feste si svolgerà a Villa Baslini, sull’isola di San Giovanni Evangelista. Ex foresteria di un monastero millenario, circondata da mura storiche restaurate negli anni ’50, offrirà un giardino maestoso con piscina – location perfetta anche per un possibile foam party sotto le stelle.

L’Adnkronos ha confermato che un vero e proprio schiuma party è già avvenuto nei giorni scorsi a bordo dello yacht Koru, ormeggiato nel mar Adriatico di fronte alla costa croata, testimoniando l’atmosfera scanzonata delle celebrazioni.

Venerdì 27 la cerimonia si terrà sull’isola di San Giorgio Maggiore: un luogo scelto per privacy, sicurezza e bellezza architettonica. Tra gli ospiti previsti, il tenore Matteo Bocelli, che si esibirà prima di uno spettacolo pirotecnico sullo specchio d’acqua davanti a San Marco. A seguire, visiteranno i chiostri della Fondazione Cini e assisteranno allo “Teatro Verde”, anfiteatro all’aperto restaurato tra il 2021 e il 2022 con materiali pregiati e contaminazioni verde-teatrali, teatro del fatidico “sì”. Da due settimane l’area è vigilata con controlli di sicurezza rigidi, incluse barriere fluviali e accessi blindati.

Sabato 28 sarà la volta di un gran ballo notturno all’Arsenale, nei capannoni storici delle Tese. La scelta è strategica: strutture medievali protette, accessi controllati, vie d’acqua presidiate per evitare intrusioni o proteste.

Tra i partecipanti spicca un cast da sogno: Diane von Fürstenberg con Barry Diller, Brian Grazer, Orlando Bloom (senza Katy Perry), Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Eva Longoria, Karlie Kloss, Joshua Kushner, Ivanka Trump, Jared Kushner, Camila Morrone, con possibili presenze di Bill Gates, Elton John e Mick Jagger.