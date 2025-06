Nintendo Switch 2 fa il giro d'Italia

FESTIVAL, EVENTI, PARCHI E CENTRI COMMERCIALI: DOVE PROVARE NINTENDO SWITCH 2

Nintendo Switch 2, disponibile dal 5 giugno 2025, è la nuova console ibrida di Nintendo con più di 3,5 milioni di unità già vendute. Per permettere a tutti gli appassionati e ai curiosi di provare in prima persona la console, nel corso dell’estate verrà allestita un’area dedicata con postazioni di prova gratuite negli eventi, nei festival, nei parchi a tema e nei centri commerciali di tutta Italia.

Tantissime le località in cui sarà possibile scendere in pista con Mario Kart World, scoprire i segreti della console in Nintendo Switch 2 Welcome Tour ed esplorare le nuove vesti di Hyrule in The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, entrambi disponibili nella loro rinnovata Nintendo Switch 2 Edition.

Nintendo Switch 2 è finalmente disponibile e si prepara a far vivere ai curiosi e agli appassionati di tutta Italia un’estate indimenticabile e piena di sorprese. Da giugno ad agosto, infatti, saranno tantissimi gli eventi, i festival, i parchi e i centri commerciali che ospiteranno un’area a tema pensata per portare, tra le mani di tutti, la magia della nuova generazione di console di Nintendo. Un’occasione imperdibile per trascorrere momenti di qualità in compagnia di amici e parenti e per scoprire, allo stesso tempo, le novità e le potenzialità di Nintendo Switch 2. Sessioni di prova, attività speciali e tante sorprese attendono di essere scoperte e condivise in tantissime località italiane, tra musica, spettacolo e puro divertimento.

Nell’area allestita all’interno dei contesti più attesi e movimentati dell’estate italiana, saranno presenti numerose postazioni di gioco per provare l’ebbrezza di scendere in pista con il nuovissimo Mario Kart World, il videogioco di Mario Kart più grande di sempre che permette ai giocatori di mettersi in viaggio in una vasta regione interconnessa, dove tutto il mondo sarà una pista.

Inoltre, sarà possibile lasciarsi incantare dalle nuove vesti del mondo di Hyrule con The Legend of Zelda: Breath of the Wild e the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, entrambi in versione migliorata Nintendo Switch 2 Edition e per un’esperienza ancora più immersiva, sarà possibile scoprire le caratteristiche tecniche e le innovazioni introdotte dalla nuova console con Nintendo Switch 2 Welcome Tour, la mostra virtuale che permetterà di approfondire e testare le tante novità di hardware, software e degli accessori, mettendo alla prova i visitatori con quiz e sfide a tempo.

Gli eventi estivi da non perdere per immergersi nel nuovo mondo di Nintendo Switch 2 sono:

24 giugno: iDays - Linkin Park, Milano

27-29 giugno: Trento Live Fest, Trento

3-5 luglio: Trento Live Fest, Trento

4-6 luglio: Kappa FuturFestival, Torino

12-13 luglio: Kiss Kiss Way, Baia Domizia

12-20 luglio: XMasters, Senigallia

15 luglio: iDays - Olivia Rodrigo, Milano

26-27 luglio: Kiss Kiss Way, Golfo Aranci

27 agosto: iDays - Post Malone, Milano

5 luglio/31 agosto: Aquafan, Riccione

Inoltre, dal 20 giugno al 27 luglio non mancheranno appuntamenti accessibili a tutti all’interno delle gallerie dei centri commerciali più frequentati d’Italia:

20-21-22 giugno- CC Il Centro, Arese (MI)- CC Grandemilia, Modena (MO)

27-28-29 giugno:- CC Adigeo, Verona (VR)- CC Campania, Marcianise (CE)

4-5-6 luglio:- CC Porta di Roma, Roma (RM)- CC Casamassima, Bari (BA)

11-12-13 luglio:- CC Porte di Catania, Catania (CT)- CC Le Gru, Grugliasco (TO)

18-19-20 luglio:- CC Oriocenter, Bergamo (BG)