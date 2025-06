Nozze da sogno a Venezia: per Jeff Bezos sfilano 90 jet privati e le star di Hollywood

Quando Jeff Bezos organizza il suo matrimonio, tutto si trasforma in un evento fuori scala. Dal 24 al 29 giugno, Venezia diventa una passerella internazionale con oltre 90 jet privati atterrati all’aeroporto Marco Polo in appena due giorni. Una mobilitazione da record che supera persino i vertici del G7, attirando alcune delle celebrità più influenti al mondo.

Ad aprire il corteo stellare, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere Kim Kardashian, attesa sul Canal Grande con il suo entourage. La lista degli ospiti include circa 200 nomi, tra cui Oprah Winfrey, Eva Longoria, Leonardo DiCaprio insieme alla modella italiana Vittoria Ceretti, Shakira, Robert Pattinson, Karlie Kloss, Mick Jagger, Elton John, Orlando Bloom, Barbra Streisand, Kris Jenner, la regina Rania di Giordania, Eric Schmidt e Bill Gates. La presenza di Ivanka Trump ed Elon Musk non è stata confermata.

Per la serata del 27 giugno al Teatro Verde sull’isola di San Giorgio, dovrebbe esibirsi Matteo Bocelli, mentre Lady Gaga è attesa il giorno successivo per un’esibizione esclusiva.

Le strutture alberghiere più lussuose della città sono state interamente riservate per l’occasione. All’Aman Venice, lo stesso hotel scelto da George Clooney per le sue nozze, alloggiano gli ospiti più vicini alla coppia, tra cui Oprah. Altri vip soggiorneranno al Hotel Cipriani alla Giudecca, al St. Regis, al Gritti Palace e all’Hotel Danieli, luoghi iconici affacciati sul Canal Grande e nei pressi del Ponte dei Sospiri.

La regia dell’evento è affidata agli event planner Lanza & Baucina, noti per l’organizzazione del matrimonio di Clooney. Per gestire gli spostamenti in laguna sono stati noleggiati oltre trenta motoscafi in legno pregiato, personalizzati con cuscini in velluto e sigilli unici. Le corse saranno rigorosamente programmate, con orari scaglionati e agenti della sicurezza a bordo, per garantire riservatezza assoluta.

La città si trasforma in un set cinematografico: i canali diventano passerelle, i pontili veri e propri shooting set. Alcuni ospiti arriveranno con il proprio fotografo, altri hanno richiesto menù vegani, massaggiatori personali e profumazioni d’ambiente su misura.

Non solo lusso e celebrità: Bezos e Lauren Sánchez hanno voluto coinvolgere l’artigianato locale. L’80% dei fornitori è del territorio. La storica pasticceria Rosa Salva sta preparando 200 borse regalo con tiramisù, zaletti e frittelle, mentre la vetreria artistica Laguna B ha realizzato bomboniere in vetro di Murano su disegno esclusivo.