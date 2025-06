Sonia Bruganelli: Con Bonolis ero infelice, separarmi è stato necessario

Sonia Bruganelli si è raccontata senza filtri nel podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio x moda”, ripercorrendo la lunga storia d’amore con Paolo Bonolis e spiegando le ragioni della separazione dopo oltre 26 anni insieme.

“Ho conosciuto Paolo quando avevo 25 anni e lui 37. Mi sono innamorata della sua testa, della sua intelligenza. Non è stato un colpo di fulmine”, ha spiegato l’imprenditrice. Un rapporto iniziato con profonda ammirazione e culminato nella costruzione di una famiglia, oggi giunto al capolinea.

Bruganelli ha raccontato con lucidità le motivazioni che l’hanno portata a chiudere la relazione: “Mi ero stancata. Abbiamo avuto una famiglia meravigliosa, ma non mi sento in colpa per essere cambiata. Lo stimo tantissimo, lo amo ancora oggi, anche se non lo amo più. Fa parte della mia famiglia”.

Alla domanda se sia stato difficile separarsi, ha risposto: “È stato difficile e liberatorio. A un certo punto era necessario. Io ero infelice e non volevo che lui avesse accanto una persona infelice. Anche lui lo era”.

Il legame tra i due resta forte, nonostante la rottura: “Quando ci si lascia non per tradimenti ma perché il rapporto è logorato, la separazione è diversa”.

Nel corso della puntata, Sonia ha parlato anche della sua esperienza a Ballando con le Stelle, dove è stata una delle protagoniste più discusse. “Sono contenta di quell’esperienza”, ha dichiarato, ricordando anche gli scontri con Selvaggia Lucarelli.

“Non so se ci scontravamo perché siamo simili, forse ognuna aveva il suo ruolo. Io in quel contesto ballavo, non facevo l’opinionista”, ha concluso.