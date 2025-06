Assicurazione casa: proteggi la tua abitazione e molto di più con un solo contratto

Quando si pensa alla sicurezza domestica, si immagina spesso solo l’allarme o la porta blindata. Ma oggi proteggere la propria abitazione passa anche da una scelta consapevole sul piano assicurativo. Sottoscrivere una buona assicurazione casa significa non solo tutelarsi da furti, incendi e danni imprevisti, ma anche garantirsi una copertura che può estendersi a tutti gli aspetti della vita familiare.

Con la polizza modulare UNICA Unipol è infatti possibile partire dalla protezione della casa e ampliare la copertura secondo le proprie necessità, aggiungendo tutele per salute, veicoli, viaggi, animali domestici e responsabilità civile. Il tutto in un solo contratto, gestibile in modo digitale e flessibile.

Cosa include una buona assicurazione casa

Un’assicurazione casa completa non si limita a risarcire in caso di danni strutturali. Le garanzie base dovrebbero sempre prevedere:

Copertura sull’immobile contro incendi, esplosioni, fenomeni atmosferici, allagamenti.

contro incendi, esplosioni, fenomeni atmosferici, allagamenti. Furto e atti vandalici , con eventuale copertura per infissi, serrature, impianti.

, con eventuale copertura per infissi, serrature, impianti. Danni al contenuto , come mobili, elettrodomestici e oggetti di valore.

, come mobili, elettrodomestici e oggetti di valore. Responsabilità civile per danni involontari a terzi (es. perdita d’acqua che danneggia l’appartamento sotto).

per danni involontari a terzi (es. perdita d’acqua che danneggia l’appartamento sotto). Assistenza h24, utile in caso di guasti improvvisi o emergenze.

Unipol propone queste coperture con la assicurazione casa Unipol UNICA, alla quale si possono poi aggiungere altri moduli in base allo stile di vita della famiglia.

Una polizza flessibile, che cresce con te

Una delle caratteristiche principali di UNICA Unipol è la sua modularità. Il cliente può attivare inizialmente solo la protezione per la casa e poi decidere se estendere la copertura ad altri ambiti:

Salute e infortuni : rimborso spese mediche, diaria da ricovero, invalidità permanente.

: rimborso spese mediche, diaria da ricovero, invalidità permanente. Veicoli e mobilità : RC auto e moto, garanzie accessorie, assistenza stradale.

: RC auto e moto, garanzie accessorie, assistenza stradale. Viaggi : copertura sanitaria, rimpatrio, bagagli e annullamento.

: copertura sanitaria, rimpatrio, bagagli e annullamento. Animali domestici : spese veterinarie e responsabilità civile per cani e gatti.

: spese veterinarie e responsabilità civile per cani e gatti. Tutela legale: assistenza legale in caso di controversie civili e penali.

Questa flessibilità è utile per chi vuole iniziare con una protezione base e poi costruire nel tempo una copertura più completa, man mano che la vita cambia.

Casa e famiglia, tutto sotto lo stesso tetto

La vera novità di UNICA Unipol è la possibilità di includere più persone nello stesso contratto. Oltre al contraente, possono essere assicurati:

Familiari conviventi.

Genitori e figli di primo grado anche se non residenti.

Collaboratori domestici (per la copertura infortuni).

Altri soggetti legati alla famiglia.

Questo significa che una sola polizza può diventare uno scudo assicurativo per l’intero nucleo familiare, centralizzando coperture, scadenze e gestione.

Gestione semplice, anche online

Con UNICA Unipol non serve più andare in agenzia per ogni modifica. Tutto è gestibile dall’Area Riservata online o tramite app:

Visualizzare coperture attive.

Monitorare le scadenze.

Scaricare documenti e certificati.

Attivare nuovi moduli.

Denunciare sinistri e richiedere assistenza.

Una modalità di gestione digitale, intuitiva e sicura, perfetta per chi vuole avere sempre tutto sotto controllo, anche da smartphone.

Un’unica polizza, meno stress

Uno dei problemi più frequenti in ambito assicurativo è la frammentazione: una polizza per l’auto, una per la casa, una per il viaggio, una per la salute… con UNICA Unipol è possibile riunire tutto in un solo contratto, riducendo:

la burocrazia

il numero di interlocutori

le scadenze da ricordare

il rischio di sovrapposizioni o vuoti di copertura

Inoltre, è possibile allineare la scadenza annuale per tutti i moduli attivati, così da effettuare un solo pagamento e avere una panoramica completa.

Copertura evolutiva, adatta a ogni fase della vita

La vita cambia: ci si sposa, si cambia casa, si fanno figli, si prendono animali, si inizia a viaggiare. Avere una polizza che può evolversi nel tempo è oggi un vantaggio concreto. Con UNICA Unipol è possibile:

aggiungere coperture con appendici contrattuali

modificare i dati dei soggetti assicurati

aggiornare i massimali o le garanzie

mantenere la storicità e la continuità del contratto

Una scelta sostenibile e moderna

Infine, gestire più ambiti assicurativi in un solo contratto digitale è anche una scelta ecologica: meno carta, meno burocrazia, meno impatto ambientale. Un dettaglio sempre più importante in un mondo attento alla sostenibilità anche nei gesti quotidiani.

Conclusione

Scegliere un’assicurazione casa Unipol non significa solo mettere al sicuro le mura domestiche, ma costruire una protezione completa e su misura per tutta la famiglia. Con la polizza modulare UNICA Unipol, è possibile partire dalla casa e ampliare il contratto nel tempo, aggiungendo solo le garanzie davvero necessarie.

Un modo intelligente e moderno per sentirsi protetti ogni giorno, dentro e fuori casa.