Meloni alla Camera: Nessun aereo USA è decollato da basi italiane

Nel corso delle comunicazioni alla Camera dei deputati, in preparazione al Consiglio europeo previsto per il 26 e 27 giugno 2025, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la posizione dell’Italia rispetto alle recenti tensioni internazionali.

“Approfitto per confermare quanto è già stato dichiarato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal ministro della Difesa Guido Crosetto in questi giorni: nessun aereo americano è partito da basi italiane e la nostra Nazione non ha in alcun modo preso parte ad operazioni militari”, ha dichiarato Meloni davanti all’Aula.

Il chiarimento arriva in un momento di alta attenzione diplomatica, con l’Italia impegnata a mantenere una linea di trasparenza e rispetto delle proprie prerogative costituzionali in materia di politica estera e difesa.