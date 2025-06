Pubblicato il volume finale di My Hero Academia

SI CONCLUDE L’AVVENTURA DI UN MANGA SIMBOLO DELL’ULTIMA GENERAZIONE: STAR COMICS PUBBLICA IL VOLUME FINALE DI MY HERO ACADEMIA

Il manga di Kohei Horikoshi, divenuto un successo planetario da oltre 100 milioni di copie vendute, termina la sua corsa anche in Italia. Per celebrare l’uscita dell’ultimo volume, Star Comics pubblicherà tre edizioni diverse: regular, variant e una sontuosa Celebration Edition.

My Hero Academia – opera simbolo di una nuova generazione di manga e best-seller da oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo – si appresta a raggiungere il suo epilogo anche in Italia. Scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ha iniziato la sua serializzazione in Giappone sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 2014, per terminare dopo 10 anni esatti, lo scorso agosto. In Italia, invece, il manga viene pubblicato a partire dal 2016 da Star Comics, che per l’uscita del n° 42 – il volume conclusivo, che segna l’epilogo dell’opera mettendo in scena il conflitto definitivo tra heroes e villains – celebrerà il gran finale con 3 diverse edizioni. Il 24 giugno uscirà una Celebration Edition , un box da collezione che conterrà il volume con una sovraccoperta alternativa e un mini-poster interno, tre illustration card, due set di sticker, due sottobicchieri, una card dorata e un mini-shikishi che celebra la fine del manga e un decennio di pubblicazione. Il 1° luglio seguiranno l’ edizione regular e una variant cover la cui copertina, se affiancata a quella del n. 41 variant, comporrà un’unica illustrazione con i due protagonisti della serie: Deku e Bakugo.

Con i suoi 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, My Hero Academia è diventato un fenomeno generazionale che ha contribuito a rendere il fumetto giapponese non più solo appannaggio di una nicchia di appassionati. È stato proprio grazie a quest’opera, e ad altri manga d’azione recenti – come Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba –, che il già crescente interesse per il fumetto giapponese ha raggiunto livelli prima impensabili, anche nell’editoria italiana, dove abbiamo assistito a un vero e proprio boom del segmento manga. Dal suo successo dirompente, inoltre, sono nati molti altri prodotti correlati, tra cui una serie animata – che al momento conta sette stagioni ed è andata in onda anche in Italia –, diversi spin-off – fra cui Vigilante - My Hero Academia Illegals, il cui anime è attualmente in corso su Crunchyroll –, 4 film, videogiochi, merchandise e molto altro.

My Hero Academia è stato un successo anche fuori dal Sol Levante, tanto da vincere, nel 2019, un Harvey Award, uno dei più importanti premi statunitensi, come miglior manga. Ciò che lo ha reso così apprezzato in Occidente è la capacità di unire gli stilemi del fumetto orientale a quelli del fumetto supereroistico americano, che ha saputo reinterpretare in chiave fresca e moderna, ribaltando l’assunto fondamentale per cui i supereroi sono figure eccezionali. Il manga di Horikoshi, infatti, racconta la storia di Izuku Midoriya, un ragazzino nato senza superpoteri – qui chiamati “quirk” – in un mondo dove possederli è la normalità. Per questo motivo è vittima di bullismo e viene soprannominato “Deku”, ossia “buono a nulla”. Il ragazzo viene notato da All Might, l’hero n° 1 del Giappone, che riconosce in lui la forza d’animo e lo spirito di sacrificio tipici dell’eroe e decide di donargli il proprio potere. Izuku si guadagna così la possibilità di coronare il suo sogno e diventare un eroe professionista accedendo all’Accademia Yuei, la scuola dove vengono formati gli eroi del domani.

Anche l’ambientazione scolastica rientra probabilmente tra i motivi che hanno decretato il successo di My Hero Academia . L’autore, infatti, pur ispirandosi alla figura del supereroe classico americano, lo sveste della sua aura mitica per calarlo in un contesto quotidiano in cui è facile rispecchiarsi. I personaggi dell’opera, infatti, sono (anche) dei semplici liceali che si barcamenano tra scuola, lezioni, esami, festival e tornei, come la maggior parte dei giovani lettori. Il protagonista stesso, lontano dallo stereotipo dell’eroe tutto d’un pezzo, è un ragazzino fragile e con poca fiducia in sé stesso, in cui è facilissimo immedesimarsi: un individuo senza particolari talenti che con impegno e forza di volontà diventa “il più grande hero di tutti i tempi”.

Con un disegno che negli anni è maturato fino a toccare picchi di incredibile virtuosismo, potenza espressiva e dinamismo, Horikoshi ha scritto una storia indimenticabile capace di emozionare chiunque. Ma non solo, con My Hero Academia l’autore è stato in grado di trasmettere messaggi importanti a una nuova generazione di lettori, insegnando che il vero eroe non è chi possiede la forza più schiacciante, ma colui che dà tutto sé stesso per aiutare gli altri e riesce a vedere l’umanità anche nei villain all’apparenza più spietati. La parabola di Izuku Midoriya ci mostra che con una volontà di ferro si possono raggiungere i propri obiettivi, e che tutti possono diventare dei grandi eroi. Insomma, un’opera che ha lasciato un segno indelebile su un’intera generazione ed è destinata a rimanere nella storia del manga.