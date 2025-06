Prezzi carburanti in rialzo: aumentano benzina e diesel, stangata sui rifornimenti

Continuano a salire i prezzi di benzina e diesel in Italia. Secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), nella settimana compresa tra il 16 e il 23 giugno la verde in modalità self service è aumentata di 4 centesimi al litro, pari a un rincaro di 2 euro per un pieno da 50 litri. Il diesel ha subito un incremento ancora più marcato: +6,16 centesimi al litro, ovvero 3 euro e 8 centesimi in più a rifornimento.

L'Unione Nazionale Consumatori segnala che i rincari sono più pesanti in alcune regioni. La Sicilia detiene il primato, con aumenti di 4,9 centesimi al litro per la benzina (2,45 euro a pieno) e 7,8 centesimi per il gasolio (3,90 euro a rifornimento).

“La buona notizia, se così si può definire – commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unc – è che questa volta non sono le autostrade a segnare i rincari maggiori.” La Valle d’Aosta è seconda per rincaro benzina (+4,7 cent/litro, +2,35 euro a pieno), seguita da Calabria e Lombardia (entrambe a +4,4 cent/litro, +2,20 euro a pieno). Per il gasolio, Lombardia e Veneto condividono il secondo posto con un +7 cent/litro (+3,50 euro), seguite dal Piemonte (+6,8 cent/litro, +3,40 euro).

Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel, mentre Tamoil ha applicato lo stesso aumento sul solo gasolio.

Queste le medie dei prezzi rilevate il 23 giugno su circa 18mila impianti e comunicate all’Osservatorio prezzi del Mimit:

Benzina self service : 1,748 euro/litro (+0,021) – compagnie: 1,755; pompe bianche: 1,731

: 1,748 euro/litro (+0,021) – compagnie: 1,755; pompe bianche: 1,731 Diesel self service : 1,670 euro/litro (+0,036) – compagnie: 1,677; pompe bianche: 1,656

: 1,670 euro/litro (+0,036) – compagnie: 1,677; pompe bianche: 1,656 Benzina servito : 1,886 euro/litro (+0,020) – compagnie: 1,930; pompe bianche: 1,801

: 1,886 euro/litro (+0,020) – compagnie: 1,930; pompe bianche: 1,801 Diesel servito : 1,806 euro/litro (+0,034) – compagnie: 1,850; pompe bianche: 1,724

: 1,806 euro/litro (+0,034) – compagnie: 1,850; pompe bianche: 1,724 Gpl servito : 0,707 euro/litro (-0,001) – compagnie: 0,716; pompe bianche: 0,698

: 0,707 euro/litro (-0,001) – compagnie: 0,716; pompe bianche: 0,698 Metano servito : 1,441 euro/kg (+0,002) – compagnie: 1,445; pompe bianche: 1,438

: 1,441 euro/kg (+0,002) – compagnie: 1,445; pompe bianche: 1,438 Gnl: 1,269 euro/kg (+0,001) – compagnie: 1,267; pompe bianche: 1,271

Sulle autostrade i prezzi risultano più alti: