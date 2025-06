Juventus prima nel girone al Mondiale per Club: cosa serve contro il Manchester City

La Juventus ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, superando il Wydad Casablanca con un convincente 4-1 nella seconda giornata del girone G. Decisiva la doppietta di Kenan Yildiz e l’autogol di Boutouil, che ha aperto le porte alla vittoria. Ora, per mantenere il passo, i bianconeri devono affrontare il Manchester City con determinazione e strategia.

La Juventus ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, superando il Wydad Casablanca per 4-1 nella seconda giornata del girone G. Decisiva la prestazione di Kenan Yildiz, autore di una doppietta e protagonista anche nell'autogol di Boutouil che ha sbloccato il match. Il quarto gol bianconero è arrivato su rigore con Dusan Vlahovic nei minuti di recupero.

Il successo ha momentaneamente portato i bianconeri in vetta al girone con 6 punti, ma nella notte il Manchester City ha raggiunto la Juve in classifica grazie al netto 6-0 inflitto all'Al Ain. Le due squadre si trovano ora a pari punti, con la stessa differenza reti (+8), ma al momento i bianconeri mantengono la testa del gruppo per un maggior numero di gol segnati complessivamente.

Leggi anche Juventus-Wydad Casablanca: orario, formazioni ufficiali e diretta tv in chiaro del match al Mondiale per Club 2025

Con la qualificazione agli ottavi già assicurata, l’obiettivo della squadra guidata da Igor Tudor è ora chiudere al primo posto il girone, per ottenere un sorteggio più favorevole nella fase a eliminazione diretta. Per riuscirci, la Juventus dovrà affrontare il Manchester City nell’ultima e decisiva giornata del gruppo G.

Una vittoria contro gli inglesi garantirebbe ai bianconeri la vetta matematica del girone. In caso di pareggio, invece, si procederà con i criteri stabiliti dalla FIFA per determinare la classifica finale: prima lo scontro diretto, poi la differenza reti nello scontro diretto, infine il numero di reti segnate nello scontro diretto. Se anche questi dati risultassero in parità, si passerebbe alla differenza reti generale, attualmente favorevole alla Juventus.

Alla Juventus basta anche un pareggio per chiudere al primo posto il girone G e accedere agli ottavi di finale del Mondiale per Club da testa di serie.