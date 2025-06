Juventus-Al Ain 5-0: esordio travolgente dei bianconeri al Mondiale per club

Esordio travolgente per la Juventus al Mondiale per club FIFA 2025, con un netto 5-0 contro l’Al Ain a Washington. I bianconeri, sotto la guida di Igor Tudor, hanno dominato fin dal primo tempo, lasciando pochi dubbi sulla loro forza. Protagonisti assoluti sono stati Kolo Muani e Conceicao, autori di una doppietta ciascuno, e Yildiz, che ha firmato il gol della sicurezza. Una vittoria che mette subito le cose in chiaro: i campioni sono pronti a fare grande strada.