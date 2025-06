Stretto di Hormuz, rischio chiusura: cosa accade al petrolio e ai mercati globali

La minaccia di chiusura dello Stretto di Hormuz mette in allerta i mercati mondiali, con possibili ripercussioni sul prezzo del petrolio e sull’equilibrio energetico globale. Tra tensioni diplomatiche e strategie militari, la situazione si fa sempre più complessa. Il rischio che questa via strategica venga bloccata potrebbe scatenare una crisi senza precedenti, influenzando non solo l’economia, ma anche la stabilità internazionale. La domanda è: cosa succederà se lo scenario si concretizza?