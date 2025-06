Alcaraz-Lehecka oggi in finale al Queen's: orario, precedenti e diretta TV

Carlos Alcaraz torna in campo per un’altra finale. Oggi, domenica 22 giugno, il campione spagnolo sfiderà Jiri Lehecka nell’atto conclusivo del torneo ATP 500 del Queen's, appuntamento chiave in vista di Wimbledon.

Il numero 2 del mondo ha conquistato l’accesso alla finale battendo Roberto Bautista Agut in due set. Dall’altra parte del tabellone, Lehecka ha avuto la meglio sul britannico Jack Draper, attualmente numero 6 del ranking, al termine di un combattuto match in tre parziali.

Per Alcaraz si tratta di un altro importante appuntamento dopo il recente trionfo al Roland Garros 2025, dove ha superato Jannik Sinner in finale. L’azzurro è stato eliminato a sorpresa da Alexander Bublik nell’ATP 500 di Halle.

Il match tra Alcaraz e Lehecka è in programma oggi alle ore 15:00. I due si sono già affrontati in due occasioni, con un bilancio perfettamente in equilibrio: una vittoria a testa. Il primo scontro risale agli ottavi del Queen’s 2023, con successo dello spagnolo in due set. Nel secondo confronto, ai quarti di finale del torneo di Doha, è stato invece Lehecka a imporsi in tre set.

La finale sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport, con possibilità di seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go e NOW.