Meteo, temporali intensi e rischio esondazioni: allerta gialla in Toscana, Lombardia, Umbria e Abruzzo

La prima domenica d’estate inizia all’insegna del maltempo in diverse zone del Centro e Nord Italia. Oggi, 22 giugno, è attiva un’allerta gialla in quattro regioni: Toscana, Lombardia, Umbria e Abruzzo, per temporali di forte intensità e rischio idrogeologico.

In Toscana, la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta gialla per temporali intensi e possibili criticità idrauliche sul reticolo minore, valido dalla mezzanotte per tutta la giornata. I fenomeni saranno a carattere isolato o sparso, ma potranno assumere localmente forte intensità.

Le zone escluse dall’allerta sono Romagna-Toscana, Mugello e ValdiSieve, Arno e Casentino, Valtiberina. Nel dettaglio, le aree interessate e gli orari di allerta sono:

Dalla mezzanotte alle 8 : Arno fiorentino e costa, Valdarno inferiore, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Valdelsa e Valdera, Lunigiana, Reno, Serchio, Versilia.

: Arno fiorentino e costa, Valdarno inferiore, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Valdelsa e Valdera, Lunigiana, Reno, Serchio, Versilia. Dalla mezzanotte alle 13 : Etruria Costa Nord e Sud, Isole, Fiora e Albegna, Ombrone e costa grossetana.

: Etruria Costa Nord e Sud, Isole, Fiora e Albegna, Ombrone e costa grossetana. Dalla mezzanotte alle 20 : Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone e medio grossetano.

: Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone e medio grossetano. Da mezzogiorno alle 20: Valdarno Superiore, Valdichiana e Ombrone alto grossetano.

In Lombardia, il Centro funzionale di monitoraggio rischi naturali ha attivato l’allerta gialla per rischio temporali dalle 00:00 alle 06:00. Il Comune di Milano raccomanda la massima prudenza in prossimità di sottopassi e corsi d’acqua, in particolare i fiumi Seveso e Lambro, che potrebbero registrare innalzamenti dei livelli.

Le autorità invitano a non sostare sotto alberi, impalcature, dehors o tende, e a mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazzi. Il Centro operativo comunale (Coc) sarà attivo per il monitoraggio e la gestione degli eventuali interventi sul territorio.

In Umbria è stata diramata un’allerta gialla per rischio temporali, mentre in Abruzzo l’avviso riguarda sia i temporali sia il rischio idrogeologico. Le aree coinvolte sono i Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica e Bacino del Pescara.