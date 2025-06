LA PATCH 7.3 DI FINAL FANTASY XIV ONLINE

Sono state annunciate delle nuove missioni dello scenario principale, un raid dell'alleanza di Echoes of Vana'diel, un Treasure Dungeon e altro ancoraOggi SQUARE ENIX ha svelato la prossima grande patch per FINAL FANTASYXIV Online nel corso dell'ultima Letter from the Producer LIVE. La Patch 7.3, intitolata "The Promise of Tomorrow", uscirà a inizio agosto 2025.Durante la trasmissione, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha svelato i primi dettagli degli aggiornamenti pianificati per la serie di patch 7.3, tra cui delle nuove missioni dello scenario principale, il prossimo capitolo della serie di raid dell'alleanza Echoes of Vana'diel, un nuovissimo Deep Dungeon, il primo aggiornamento di Cosmic Exploration, per i mestieri di crafting e gathering, e altro ancora.

La patch 7.3 contiene moltissime novità e aggiunte, con altri aggiornamenti in arrivo nella serie 7.3x, tra cui:

Nuove missioni dello scenario principale;Nuovo raid dell'alleanza: Echoes of Vana'diel, Part 2: San d'Oria: The Second Walk;Un nuovo dungeon: The Meso Terminal;Nuovo trial: a difficoltà Normal ed Extreme;Nuovo Deep Dungeon: Pilgrim’s Traverse;Nuovo Unreal Trial: The Wreath of Snakes (Unreal) - Affronta Seiryu, uno dei Four Lords, al livello 100;Cosmic Exploration: New Planet – Phaenna: un nuovo pianeta da esplorare per i crafter e i gatherer più intrepidi, oltre a vari aggiornamenti e modifiche;Inconceivably Further Hildibrand Adventures;Nuove missioni Allied Society: Yok Huy;Nuovo Treasure Dungeon: Vault Oneiron;Aggiunte al Duty Support: verrà aggiunto il supporto per Cutter’s Cry;Aggiornamenti al PvP: l'inizio di PvP Series 9, modifiche alle azioni esistenti, nuovi ranked tier e l'aggiunta di una nuova arena Crystalline Conflict: Bayside Battleground;Missioni di miglioramento delle armi: Phantom Weapons.È ora possibile pre-ordinare FINAL FANTASY XIV: Chronicles of Light (Novel), Volume II, la seconda raccolta di racconti brevi che espandono la ricca lore di FINAL FANTASY XVI Online. Questo libro rilegato e laminato include trenta storie pubblicate originariamente sul sito web ufficiale di FINAL FANTASY XIV. Questi racconti che espandono gli eventi di Shadowbringers, Endwalker e Dawntrail erano inclusi nelle raccolte di storie secondarie "Tales from the Shadows", "Tales from the Twilight", "Tales from the Dawn" e "Tales under the New Moon". Ogni capitolo è accompagnato da un'illustrazione creata appositamente per questo libro dall'acclamato artista di FINAL FANTASY Toshiyuki Itahana. FINAL FANTASY XIV: Chronicles of Light (Novel), Volume II uscirà in formato fisico a dicembre 2025 e può già essere pre-ordinato su Square Enix Store, mentre i pre-ordini presso le altre librerie inizieranno il 21 giugno. L'eBook digitale uscirà il 7 ottobre 2025.Su Square Enix Store è anche possibile pre-ordinare The Ultimate FINAL FANTASY XIV Cookbook Volume 2, l'attesissimo secondo libro di cucina ufficiale del gioco, che continua a esplorare le delizie culinarie delle acclamate espansioni Shadowbringers, Endwalker e Dawntrail. Questo ricettario di 192 pagine, che uscirà il 21 ottobre, include delle fotografie incredibili e delle ricette facili da seguire, che delizieranno i lettori che desiderano assaporare la cucina del mondo di FINAL FANTASY XIV.Tra i piatti di questo volume troviamo, per esempio, Alpine Breakfast, Tacos de Carne Asada, Pudding of Perseverance & Prominence e molte altre ricette. È ora possibile pre-ordinare The Ultimate FINAL FANTASY XIV Cookbook Volume 2: The Culinarian’s Journey from Shadow to Shore su Square Enix Store e presso rivenditori selezionati.Con più di 30 milioni di giocatori registrati totali, questo è il momento ideale per addentrarsi per la prima volta nell'acclamatissima saga di FINAL FANTASY XIV Online. La prova gratuita include tutti i contenuti di A Realm Reborn, l'espansione Heavensward e l'espansione Stormblood (e gli aggiornamenti fino alla patch 4.58), una razza giocabile aggiuntiva (gli Au Ra) e cinque job aggiuntivi (Dark Knight, Astrologian, Machinist, Red Mage e Samurai). Con la prova gratuita è possibile divertirsi con centinaia di ore di gioco e l'equivalente di tre giochi completi di FINAL FANTASY senza limiti di tempo.