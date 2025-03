PATCH 7.2 DI FINAL FANTASY XIV ONLINE

La patch 7.2 arriva con vari aggiornamenti, insieme alla Cosmic Exploration e a The Occult Crescent nelle patch 7.21 e 7.25LONDRA (25 marzo 2025) – Oggi SQUARE ENIX® ha pubblicato un nuovo grande aggiornamento per FINAL FANTASY™ XIV Online, la patch 7.2: "Seekers of Eternity". La patch aggiunge diversi nuovi contenuti e aggiornamenti, tra cui il prosieguo dell'avventura del Guerriero della luce. L'aggiornamento è pieno di avventure emozionanti, tra cui il dungeon The Underkeep, il trial a difficoltà Unreal Hells' Kier, in cui i giocatori affronteranno Suzaku, uno dei Four Lord, al livello 100, e l'ultimo tier della serie di raid The Arcadion, "Cruiserweight Division". La patch 7.21, che uscirà martedì 22 aprile, includerà la Cosmic Exploration, un'attività collaborativa in cui i crafter e i gatherer esploreranno delle stelle non riportate sulla mappa insieme agli altri giocatori del loro mondo. La Cosmic Exploration includerà anche delle missioni per il miglioramento degli strumenti, per ricercare e sviluppare degli strumenti cosmici all'avanguardia per gli artigiani. La patch 7.25, che uscirà martedì 27 maggio, includerà The Occult Crescent, un'attività di combattimento in cui i giocatori si uniranno a un esploratore leggendario e alla sua intrepida squadra per tracciare un percorso tra le acque insidiose e scoprire i misteri che si celano al loro interno! Inoltre, la patch 7.25 includerà anche la continuazione delle "Inconceivably Further Hildibrand Adventures". Puoi vedere il trailer della patch 7.2 qui: https://youtu.be/kBLVYVn4sqg

Qui sotto puoi trovare i dettagli della serie di patch 7.2, tra cui 7.21 e 7.25: Patch 7.2 – In uscita martedì 25 marzo

Un nuovo raid: The Arcadion - Cruiserweight Tier.

L'arrivo della difficoltà Savage è previsto per martedì 1° aprile 2025, una settimana dopo l'uscita della patch 7.2;

Nuove missioni dello scenario principale: Seekers of Eternity;

Un nuovo dungeon: The Underkeep;

Un nuovo Trial: Recollection (Normal/Extreme);

Una nuova missione secondaria: Cornservant;

Un nuovo Unreal Trial - Hells' Kier (Unreal): affronta Suzaku, uno dei Four Lord, al livello 100;

Aggiunte al Duty Support: verrà aggiunto il supporto per il Sunken Temple of Qarn;

Aggiornamenti al PvP: l'inizio di PvP Series 8, l'aggiunta di nuove azioni di ruolo per incontri PvP su larga scala, modifiche alle azioni esistenti e il ritorno di Frontline (Secure) con delle modifiche.

TRAILER DELLA PATCH 7.2 DI FINAL FANTASY XIV ONLINE

Square Enix annuncia Endwalker - The Next Final Fantasy XIV Online Expansion Pack