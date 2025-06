Elisa regina verde a San Siro: festa nel bosco con Giorgia, Jovanotti, Sangiorgi e Cremonini sulle note delle hit

Elisa trasforma San Siro in un incantato bosco sonoro, regalando a oltre 54.000 spettatori una serata indimenticabile di musica, amicizia e sostenibilità. Con uno show di tre ore, la regina verde dimostra come la passione per l’ambiente possa diventare gesto concreto, tra scenografie riciclate e energia pulita. Un concerto che celebra il potere della musica e dell’ecologia, lasciando il pubblico con il cuore pieno e la mente più consapevole.

Elisa trasforma San Siro in un “bosco sonoro” per oltre 54.000 spettatori, con uno show di tre ore dove la musica incontra sostenibilità e amicizia. La cantautrice – già Ambasciatrice ONU per lo sviluppo sostenibile – traduce la sua passione green in gesto concreto: palco alimentato a biocarburante HVO, scenografie in materiali riciclati, energia pulita e calcolo certificato della carbon footprint. Leggi anche Elisa Di Francisca: Vittima di bullismo da bambina e ora online, serve ascolto e coraggio Ad aprire la parata di ospiti ci sono Giorgia, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Cesare Cremonini, Ligabue e il produttore Dardust, pronti a duettare con Elisa sulle note dei suoi classici più amati: da “La cura per me” a “Gli ostacoli del cuore”, passando per “Le tasche piene di sassi” con Jovanotti e Cremonini. La scenografia ricrea un bosco incantato: liane luminose, fiori ipnotici e un palco immerso nella natura, completano il messaggio eco-conscious dello show. Elisa, vestita interamente con capi sostenibili – seta rigenerata, denim biodegradabile Coreva, tessuti recuperati e perle barocche – enfatizza il legame tra arte e ambiente. In questo ambiente suggestivo, le hit più amate risuonano come riti collettivi: momenti di pura emozione trascinano il pubblico, tra applausi e commozione, in un concerto che unisce spensieratezza e consapevolezza ambientale. La serata si chiude con l’annuncio ufficiale di “Plantasia – Parco Sonoro”: un progetto di riforestazione musicale nell’area urbana milanese, supportato da crowdfunding e fondi pubblici, che farà dialogare natura e concerti all’aperto.

si è parlato troppo poco del fatto che elisa sia riuscita a fare sold out a san siro in prevendita, quattro mesi prima del concerto e senza un nuovo album, senza sanremo e con poca promozione. una delle artiste più grandi e talentuose del nostro paese pic.twitter.com/V4rQ6hP0QG — giuseppe ?? (@sospesoefragile) June 18, 2025

Elisa - Stadio San Siro - 18/06/2025