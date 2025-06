Alcaraz-Munar oggi al Queen's: orario, precedenti e dove seguire ATP derby spagnolo

Carlos Alcaraz torna protagonista sull’erba del Queen’s Club di Londra. Oggi, giovedì 19 giugno, il campione spagnolo sfida il connazionale Jaume Munar negli ottavi di finale dell’ATP 500, in un derby che promette spettacolo e mette in palio un posto nei quarti.

L’attuale numero 2 del ranking ATP, fresco vincitore del Roland Garros, affronta il numero 59 della classifica mondiale in un confronto già visto più volte sul circuito. Il bilancio dei precedenti è favorevole ad Alcaraz, che conduce 2-1. L’ultimo incrocio tra i due risale al 2022, negli ottavi di finale dell’ATP di Barcellona, con successo per il murciano.

Il match tra Alcaraz e Munar è in programma oggi, giovedì 19 giugno, non prima delle ore 13:00. L’orario potrebbe subire variazioni in base alla durata dei match precedenti.

Tutti gli incontri del Queen's sono trasmessi in diretta su Sky Sport. Le partite vengono divise tra i canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno/Sky Sport Max. Per chi preferisce lo streaming, è possibile seguire il torneo su Sky Go e NOW.