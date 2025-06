Anna Tatangelo incinta per la seconda volta: a 38 anni annuncia la gravidanza con un post su Instagram

Anna Tatangelo, a 38 anni, annuncia con gioia su Instagram di essere in attesa del suo secondo bambino. La cantante di Sora condivide un emozionante scatto in bianco e nero, che mette in evidenza il pancione, simbolo di un nuovo capitolo di vita. Con parole piene d’amore e speranza, Anna si prepara ad accogliere questa nuova avventura, pronta a vivere ogni momento con tutta la tenerezza che merita. La famiglia si amplia, e il futuro si riempie di promesse.