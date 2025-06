Recensione OBSBOT Tiny 2

L’evoluzione definitiva delle webcam intelligenti

Negli ultimi anni, il mondo delle webcam ha vissuto un’evoluzione significativa, passando da semplici accessori plug-and-play a veri e propri strumenti professionali per lo streaming, il lavoro remoto e la didattica. La OBSBOT Tiny 2 si inserisce esattamente in questa rivoluzione, proponendosi come la prima webcam PTZ (Pan-Tilt-Zoom) con tracking avanzato basato su intelligenza artificiale e una qualità video che sfida anche molte fotocamere mirrorless di fascia media.

Leggi anche Recensione Laptop Ninkear A15Pro

A differenza delle webcam consumer, qui siamo di fronte a un prodotto pensato per content creator, insegnanti digitali, streamer e professionisti in cerca di un dispositivo compatto ma dalle capacità eccezionali. Ma è davvero così rivoluzionaria come promette? Dopo giorni di test approfonditi, ecco la nostra recensione.

Materiali e design

La OBSBOT Tiny 2 punta tutto su un design compatto, moderno e funzionale. Con dimensioni di 47 × 44 × 62 mm e un peso di 95,6g (143,3g con supporto), è estremamente portatile, ma non per questo fragile. L’assemblaggio è impeccabile, con materiali solidi – una combinazione di plastica di alta qualità e dettagli in metallo – che restituiscono una piacevole sensazione premium.

Il supporto magnetico è comodo e permette un fissaggio rapido a monitor e laptop, ma non sempre garantisce una stabilità assoluta, soprattutto su schermi molto sottili o con superfici curve. Fortunatamente, è possibile fissarla anche su treppiedi tramite attacco standard.

Nel complesso, il design della OBSBOT Tiny 2 si distingue per eleganza e praticità: è una webcam che non sfigura neanche negli ambienti più professionali.

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca si nasconde un hardware impressionante: sensore CMOS da 1/1.5” con 50 megapixel effettivi, apertura f/1.9, focale equivalente 26mm, campo visivo diagonale di 85,5° e zoom digitale fino a 4x. Grazie al supporto alle risoluzioni fino al 4K a 30 fps, la qualità video raggiunge livelli eccezionali per una webcam, con un livello di dettaglio, definizione e resa dei colori che sbaraglia qualsiasi concorrente nella stessa fascia di prezzo.

La gestione video è estremamente flessibile: il flusso può essere trasmesso in MJPEG, YUV e H.264, coprendo una vasta gamma di risoluzioni e framerate. Il supporto al PixGain HDR (grazie al dual native ISO) consente una resa dinamica perfetta anche in controluce o in situazioni di forte contrasto.

Il modulo gimbal a 2 assi, non rimovibile, consente una rotazione pan fino a ±140° e tilt tra +30° e -70°, con una velocità massima di movimento pari a 120° al secondo, mantenendo sempre movimenti fluidi e naturali.

L’autofocus “All-Pixel” sfrutta l’intera superficie del sensore per mettere a fuoco in circa 0,3 secondi, una velocità quasi impensabile per una webcam, e funzionante anche in condizioni di bassa luminosità.

Fotocamere e modalità video

Il punto di forza della OBSBOT Tiny 2 è senza dubbio il tracking automatico potenziato dall’IA: rileva e segue automaticamente il soggetto, mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura e adattando anche lo zoom. Funziona con il volto, il corpo e persino le mani (utile per artisti, artigiani o insegnanti). Il tutto si controlla con gesture (versione 2.0) e comandi vocali come “Track Me” o “Zoom In Closer”.

Molto interessanti le modalità intelligenti:

Desk Mode: inquadratura ottimizzata per scrivania e oggetti.

Whiteboard Mode: perfetta per lezioni o presentazioni, segue e inquadra la lavagna con precisione.

Group Mode: adatta l’inquadratura alla presenza di più persone.

Hand Tracking: segue la mano anche in assenza del volto.

Tutte queste modalità fanno della Tiny 2 un prodotto estremamente versatile, capace di adattarsi a contesti educativi, creativi e professionali.

Uso quotidiano

Nel quotidiano, la OBSBOT Tiny 2 si comporta in modo impeccabile. Collegamento plug-and-play tramite USB 3.0, compatibilità piena con Windows 10+ e macOS 11+, e una reattività eccellente in ambienti come Zoom, Teams, OBS o Streamlabs.

La companion app OBSBOT Center (ex OBSBOT WebCam) consente una personalizzazione estrema: preset di inquadratura, comandi vocali, gesture, shortcut globali, gestione del privacy mode (che consente di mostrare un’immagine o un video pre-registrato quando ci si allontana).

Le prestazioni audio, grazie ai due microfoni omni-direzionali con riduzione del rumore, sono più che buone. In ambienti silenziosi, la voce è limpida e presente; in ambienti rumorosi, il sistema di soppressione lavora bene, anche se tende a comprimere un po’ troppo le frequenze medie.

Unica nota negativa: l’app è molto pesante (quasi 800 MB su Windows), gli aggiornamenti firmware sono manuali e l’interfaccia non è sempre intuitiva.

Conclusioni

La OBSBOT Tiny 2 è un prodotto che definisce un nuovo standard nel segmento webcam. La combinazione di un sensore di livello quasi fotografico, un gimbal motorizzato reattivo, intelligenza artificiale e funzioni smart avanzate, la rendono uno strumento eccezionale per chi cerca il massimo in termini di qualità e automazione.

Non è un prodotto per tutti: il prezzo, superiore ai 300 euro, è giustificato solo se se ne sfruttano le potenzialità. Ma se vi occupate di streaming, formazione, presentazioni professionali o contenuti creativi, allora la Tiny 2 rappresenta un investimento più che sensato.

Voto: 9/10

Pro

Qualità video eccezionale fino a 4K con HDR nativo

Autofocus rapidissimo e preciso grazie all’All-Pixel AF

Tracking AI fluido e affidabile

Ampia gamma di modalità intelligenti (desk, whiteboard, hand, group)

Design compatto e materiali di qualità

Controlli vocali e gestuali ben implementati

App versatile e ricca di opzioni

Contro