Recensione Webcam OBSBOT Tiny SE e Meet SE Full-HD

OBSBOT è un marchio che si sta distinguendo nel mercato delle webcam grazie alle sue soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Due modelli di particolare interesse sono la OBSBOT Tiny SE e la OBSBOT Meet SE, entrambe webcam Full-HD pensate per videoconferenze, streaming e smart working.

Mentre la Tiny SE si concentra su un tracking automatico avanzato con motorizzazione per seguire il soggetto, la Meet SE punta su una qualità dell’immagine ottimizzata e su funzionalità di miglioramento dell’inquadratura senza parti meccaniche in movimento. Vediamo nel dettaglio le loro caratteristiche nella recensione.

Materiali e Design

OBSBOT ha progettato entrambe le webcam con un occhio attento all’ergonomia e alla funzionalità, scegliendo materiali solidi e soluzioni di design che favoriscono sia l’estetica che la praticità d’uso.

OBSBOT Tiny SE: Design innovativo e struttura motorizzata

La OBSBOT Tiny SE ha un design cilindrico compatto con una base motorizzata che permette una rotazione di ±150° sull’asse orizzontale e un’inclinazione di ±90° sull’asse verticale. Questo permette di seguire il soggetto in maniera fluida, rendendola unica rispetto alle webcam tradizionali. La scocca è realizzata in plastica ABS di alta qualità con finitura opaca, che la rende resistente alle impronte digitali e ai graffi. La base motorizzata ha una superficie liscia con una sensazione di robustezza al tatto.

Dimensioni e peso:

Altezza: circa 89 mm

Larghezza: 58 mm

Peso: 146g

Questo la rende sufficientemente compatta per essere trasportata, ma con una stabilità adeguata per un utilizzo fisso su scrivania o monitor. La webcam è dotata di una clip magnetica che consente un facile fissaggio ai monitor, oltre a una filettatura standard 1/4'' per treppiedi, offrendo diverse opzioni di montaggio. Un aspetto interessante è la presenza di un copriobiettivo integrato, che può essere abbassato manualmente per coprire la lente quando la webcam non è in uso, garantendo protezione della privacy. Inoltre, un LED frontale indica lo stato di funzionamento, illuminandosi quando la webcam è attiva.

OBSBOT Meet SE: Design minimalista e compatto

La OBSBOT Meet SE adotta un design più tradizionale e discreto rispetto alla Tiny SE. Non ha parti mobili esterne, ma incorpora un sistema di inquadratura intelligente basato sull’AI per ottimizzare automaticamente la composizione dell’immagine senza necessità di movimenti fisici. Anche in questo caso, la webcam è costruita con plastica ABS opaca di buona qualità, resistente e con una texture che riduce le impronte digitali. Il design è più lineare e moderno, con angoli smussati e una costruzione solida che ispira qualità.

Dimensioni e peso:

Altezza: 48 mm

Larghezza: 70 mm

Peso: 89g

Questo la rende più piccola e leggera rispetto alla Tiny SE, il che la rende un’ottima opzione per chi viaggia spesso e ha bisogno di una webcam facilmente trasportabile. La Meet SE viene fornita con una clip regolabile per il montaggio su monitor e laptop, ma è compatibile anche con treppiedi grazie alla filettatura 1/4''. La Meet SE dispone anch’essa di un copriobiettivo magnetico, che può essere facilmente applicato o rimosso per garantire la sicurezza della privacy. Il sistema LED frontale indica lo stato di attività della webcam.

Hardware e Prestazioni

Entrambe le webcam, OBSBOT Tiny SE e Meet SE, offrono caratteristiche hardware avanzate, ma si distinguono per l’approccio tecnologico adottato.

OBSBOT Tiny SE

Grazie alla sua ampia apertura f/1.8, la Tiny SE è in grado di catturare più luce rispetto a molte altre webcam Full-HD, offrendo immagini nitide e ben esposte in ambienti con buona illuminazione. Tuttavia, in condizioni di scarsa luce, il sensore può generare rumore video visibile, riducendo la qualità dell’immagine. Il frame rate massimo supportato è 30 fps in Full-HD, che va bene per videoconferenze e streaming standard, ma potrebbe non soddisfare i creator che cercano maggiore fluidità nei video. OBSBOT Tiny SE è più indicata per chi desidera un’ottima qualità dell’immagine con un’ampia apertura per ambienti ben illuminati.

Specifiche:

Sensore: CMOS 1/2.8'' con 2 MP effettivi

Apertura: f/1.8

Risoluzione massima: 1920x1080 a 30 fps

Frame rate supportati:1080p @ 30 fps/720p @ 60 fps

Campo visivo (FOV): 78°

Messa a fuoco: automatica e manuale

Zoom digitale: 4x

OBSBOT Meet SE

La Meet SE ha un frame rate più elevato rispetto alla Tiny SE, arrivando fino a 60 fps in 1080p e 120 fps in 720p, garantendo una maggiore fluidità dell’immagine. Inoltre, offre un campo visivo regolabile, permettendo di scegliere tra tre angolazioni diverse, utile per adattare l’inquadratura in base alle esigenze (inquadratura più stretta per le videochiamate individuali, più ampia per riunioni di gruppo). La sua apertura f/2.2 è leggermente inferiore rispetto a quella della Tiny SE, quindi potrebbe catturare meno luce in ambienti bui, ma il software AI di miglioramento dell'immagine aiuta a compensare questa limitazione. OBSBOT Meet SE si distingue per un frame rate più elevato e la possibilità di regolare il campo visivo, rendendola più flessibile in diversi contesti.

Specifiche:

Sensore: CMOS 1/2.8''

Apertura: f/2.2

Risoluzione massima: 1920x1080 a 60 fps

Frame rate supportati:1080p @ 60 fps/720p @ 120 fps

Campo visivo (FOV): 65°, 78° e 86° (regolabile via software)

Messa a fuoco: automatica e manuale

Zoom digitale: 4x

Uso Lavorativo e Quotidiano

Entrambe le webcam OBSBOT Tiny SE e OBSBOT Meet SE sono progettate per migliorare l’esperienza nelle videoconferenze, nello smart working e nello streaming, ma si rivolgono a esigenze leggermente diverse. La Tiny SE, grazie alla sua base motorizzata e al tracking AI avanzato, è ideale per professionisti che necessitano di libertà di movimento durante le presentazioni, lezioni online o sessioni di streaming, senza preoccuparsi di dover regolare manualmente l’inquadratura. È una soluzione perfetta per insegnanti, formatori, content creator e chi lavora in ambienti dinamici.

D'altra parte, la Meet SE è pensata per chi ha bisogno di una webcam più compatta e plug-and-play, con funzionalità AI che regolano automaticamente la composizione dell'inquadratura in base al numero di persone presenti. Questo la rende particolarmente utile per riunioni aziendali, videochiamate con colleghi o clienti e per chi lavora spesso in team. Grazie al miglioramento della qualità dell'immagine e alla riduzione del rumore, entrambe offrono un’esperienza superiore rispetto alle webcam integrate nei laptop, garantendo video nitidi e un audio chiaro in qualsiasi contesto lavorativo o personale.

OBSBOT Remote Control

L’OBSBOT Remote Control è un accessorio opzionale che si può utilizzare con le webcam OBSBOT Tiny SE e OBSBOT Meet SE per aggiungere un ulteriore livello di controllo manuale. Questo telecomando è progettato per offrire una gestione ancora più precisa e comoda delle funzionalità avanzate delle webcam, in particolare per quanto riguarda il tracciamento del soggetto e le impostazioni video.

Con il telecomando, può facilmente regolare il tracciamento AI delle webcam. Ad esempio: spostare l'inquadratura o bloccarla su una determinata area, il che è particolarmente utile in situazioni in cui non vuoi che la webcam segua i tuoi movimenti, ma piuttosto che mantenga una posizione fissa. Il telecomando consente di regolare le impostazioni delle webcam, come la rotazione e l'inclinazione della telecamera per la Tiny SE, che ha una base motorizzata, cambiare l'orientamento della webcam in modo facile, senza dover toccare fisicamente il dispositivo. Se si utilizza la funzione di zoom digitale, il telecomando consente di fare zoom in modo rapido e preciso. Si può anche modificare la messa a fuoco, per garantire che il soggetto sia sempre nitido, mentre si sta lavorando o facendo streaming.

Alcuni modelli di OBSBOT Remote Control hanno modalità preimpostate che consentono di passare velocemente tra diverse configurazioni dell’inquadratura. Questo è utile per chi ha necessità di passare da una visuale più ampia a una inquadratura più stretta in base alle proprie necessità, come nel caso di conferenze o dimostrazioni. Il telecomando è estremamente facile da usare, grazie ai tasti intuitivi che permettono di attivare e disattivare rapidamente le funzionalità più comuni senza dover interagire direttamente con il software o il computer. È un modo molto pratico per gestire le webcam in tempo reale senza interruzioni.

In sintesi, l’OBSBOT Remote Control rappresenta un'aggiunta molto comoda per chi desidera avere un immediato controllo completo sulla propria webcam. La comodità di avere tutto a portata di mano senza dover toccare il dispositivo lo rende una risorsa molto utile per chi lavora.

Conclusioni

OBSBOT offre due prodotti molto validi, ma con differenze chiave: la Tiny SE è perfetta per chi ha bisogno di un tracking dinamico e un controllo motorizzato, mentre la Meet SE si focalizza su una qualità video ottimizzata con un design più semplice e portatile. A chi serve una webcam per un utilizzo più attivo e interattivo, la Tiny SE è la scelta migliore. Se invece si cerca una soluzione plug-and-play con ottima resa visiva e meno parti mobili, la Meet SE è più adatta. Entrambi i prodotti sono consigliati!

Voto Finale OBSBOT Tiny SE: 8,5/10

Voto Finale OBSBOT Meet SE: 8/10

Pro e Contro OBSBOT Tiny SE:

Tracking AI con motorizzazione precisa

Buona qualità video Full-HD

Microfoni con ottima riduzione del rumore

Versatile per smart working e streaming

Contro:

Prestazioni meno brillanti in scarsa illuminazione

Prezzo leggermente più alto rispetto alla concorrenza

Pro e Contro OBSBOT Meet SE:

Qualità d’immagine più stabile con AI ottimizzata

Design più compatto e portatile

Plug-and-play senza bisogno di regolazioni

Buona gestione della luce

Contro:

Niente tracking motorizzato

Microfoni meno performanti della Tiny SE

