Lecce, tragedia famigliare: 21enne uccide la madre a colpi d'accetta e fugge

A Racale (Lecce), un episodio drammatico ha sconvolto la comunità: una donna di 53 anni, Teresa Sommario, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. A stroncarla sono stati ripetuti colpi inferti con un’accetta.

Il presunto autore del delitto è il figlio 21enne. Dopo l’aggressione, il giovane si è dato alla fuga, ma non è riuscito a far perdere le sue tracce.

Un passante, insospettito, ha segnalato la presenza del ragazzo. I Carabinieri, intervenuti prontamente, lo hanno intercettato e bloccato mentre vagava per strada, conducendolo poi in caserma per l’interrogatorio.

Le indagini sono affidate ai militari della Compagnia di Casarano e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce, intervenuti subito sul luogo del delitto.

La vittima, nata in Germania e residente a Racale, ha subito le ferite più gravi alla testa, risultate letali. Le autorità hanno avviato tutte le verifiche necessarie per ricostruire dinamiche e movente dell’omicidio.