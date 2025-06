Chef Rubio sospeso da X dopo lo scontro social con Tommaso Cerno

Home / Social News / Chef Rubio sospeso da X dopo lo scontro social con Tommaso Cerno

Chef Rubio, noto per il suo spirito diretto, è stato sospeso da X dopo un acceso scontro social con il giornalista Tommaso Cerno. La piattaforma ha agito per violazione delle regole contro l’incitamento all’odio, dopo che il confronto si è acceso su temi delicati come la politica internazionale. Un episodio che riaccende il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti del confronto online. Ma cosa succederà ora in questa intricata vicenda?