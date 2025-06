Meloni-Trump: vertice informale al G7 su Iran, Gaza e relazioni commerciali UE-USA

In un incontro informale ma ricco di significato, Meloni e Trump si sono confrontati a margine del G7 di Kananaskis, affrontando temi cruciali come Iran, Gaza e le relazioni commerciali tra UE e USA. Seduti su una semplice panchina di legno, i leader hanno dimostrato che anche le occasioni più apparentemente casual possono nascondere strategie e alleanze importanti per il futuro globale. Un incontro che potrebbe segnare nuovi sviluppi nelle relazioni internazionali.