Chiara Ferragni chiude con Fedez: Mai e poi mai torneremo insieme!

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è finito da oltre un anno, ma l’attenzione mediatica sulla coppia più discussa degli ultimi tempi non accenna a diminuire. Tra voci di corridoio e speranze dei fan, è stata proprio l’imprenditrice digitale a prendere posizione in modo netto.

In un video recentemente pubblicato su TikTok, Ferragni si è mostrata mentre canta “Manchild”, brano di Sabrina Carpenter dal testo ambiguo e facilmente interpretabile. In molti hanno ipotizzato un riferimento all’ex marito, ma la diretta interessata ha subito frenato ogni speculazione. “Concetto generale, non dedicato a nessuno in particolare nella mia vita, non fatene articoli”, ha scritto Ferragni in risposta ai commenti.

Nonostante il chiarimento, il pubblico ha continuato a interrogarsi sulla possibilità di un ritorno di fiamma. Un utente le ha chiesto apertamente se ci fosse una chance di rivederla accanto a Fedez. La risposta di Chiara è stata chiara e definitiva: “Never ever” (Mai e poi mai).

Una replica lapidaria che mette a tacere ogni voce su un possibile riavvicinamento tra i due. La storia tra Chiara Ferragni e Fedez, protagonisti per anni della cronaca rosa e dei social, sembra davvero essere giunta al capolinea.