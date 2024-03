SKARNER IL SOVRANO PRIMORDIALE RIEMERGE NELLA PATCH 14.7

Un'anteprima di cosa arriverà nel 2024 su League of Legends, della seconda stagione di Arcane, dell'eSport di LoL e altro ancora.

Nella patch 14.7, Skarner riemergerà sulla Landa con un VGU (aggiornamento visivo e di gameplay) completo, che include modifiche alle sue abilità e al suo stile di gioco, alle illustrazioni e al modello, e alla sua storia all'interno del mondo di Runeterra. Attraverso i VGU, League of Legends mira a modernizzare i campioni più amati dai giocatori senza venir meno al loro design e alla loro identità.

"Io sono l'avanguardia della difesa di Ixtal."

L'antico brackern Skarner è venerato a Ixtal come uno dei membri fondatori della casta regnante, gli Yun Tal, e ha il compito di tenere la regione al sicuro dal resto del mondo, preservandone l'isolamento. Mentre sempre più membri degli Yun Tal iniziano a mettere in discussione questa decisione, Skarner diventa sempre più paranoico e farà di tutto per tenere Ixtal e il suo popolo al sicuro... a qualsiasi costo.

ABILITÀ:Passiva - Trama delle vibrazioni

Gli attacchi di Skarner, Terra frantumata, Sisma e Impalamento applicano Tremore ai nemici. I nemici con tre cariche di Tremore subiscono danni nel tempo pari a una percentuale della loro salute massima.

Q - Terra frantumata/Sisma

Skarner stacca una roccia dal terreno e la usa per potenziare i suoi successivi tre attacchi con danni, gittata e velocità d'attacco bonus. Il suo terzo attacco colpisce il bersaglio con la roccia, rallentandolo, infliggendo elevati danni bonus e ponendo fine all'effetto.Skarner può rilanciare Sisma per lanciare la roccia come proiettile che esplode a contatto con il primo nemico colpito, infliggendo gli stessi danni e lo stesso rallentamento, e ponendo fine all'effetto.

W - Bastione sismico

Skarner ottiene uno scudo e colpisce il terreno, scatenando un'onda d'urto che infligge danni e rallenta i nemici nelle vicinanze.

E - Carica di Ixtal

Skarner carica in avanti, ignorando il terreno, e afferra il primo campione nemico o mostro grande con cui entra in collisione. A questo punto, può trascinarlo per un breve tratto, infliggendogli danni e stordendolo se colpisce un terreno.

R – Impalamento

Skarner impala fino a tre campioni nemici, infliggendogli danni e sopprimendoli. Skarner ottiene velocità di movimento bonus per un breve periodo e trascina i nemici con sé fino al termine dell'effetto.