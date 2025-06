Cremonini: Tour lungo due anni, via zuccheri, alcol e social per prepararmi

Cesare Cremonini si prepara a conquistare i palchi italiani con il suo tour “Cremonini Live25”, partito da Milano e già un successo con 13 date sold out e oltre 550 mila biglietti venduti. Dopo due anni intensi di sacrifici, tra eliminazione di zuccheri, alcol e social, l’artista ha affrontato questa sfida con determinazione e passione, pronto a regalare emozioni indimenticabili al suo pubblico. Mi sono preparato al meglio per questo tour, l’energia dei biglietti venduti è solo l’inizio di un’esperienza straordinaria.

Cesare Cremonini è pronto a conquistare i palchi d’Italia con il suo nuovo tour 'Cremonini Live25', partito dallo stadio San Siro di Milano con 13 date sold out e oltre 550mila biglietti venduti. Un successo che l’artista bolognese ha accolto con grande consapevolezza e preparazione, come ha raccontato durante l’incontro con la stampa.

"Mi sono preparato al meglio per questo tour, l’energia dei biglietti venduti mi ha dato una forte responsabilità", ha spiegato Cremonini. Per affrontare questa nuova avventura, l’artista ha scelto una preparazione rigorosa, allenandosi tra le Dolomiti e adottando una dieta severa: "No zuccheri, no alcol, no social. Sono veleni da eliminare. Mi sento pronto a salire sul palco".

Il tour rappresenta per Cremonini anche una forma di rifugio: "A volte viviamo momenti personali difficili, e un tour diventa una bolla protettiva. Sto nuotando dentro questo spettacolo e sto bene. Il vero problema arriva quando torni alla tua vita normale, perché il contraccolpo può essere forte. Ma per ora non ci penso".

Nonostante sia appena iniziato, l’artista guarda già al futuro: "Abbiamo annunciato nuove date per l’estate 2026, in location iconiche della musica italiana. Credo che questo tour durerà almeno due anni e mezzo, non finirà qui".

Il progetto live, spiega Cremonini, è anche una sfida personale: "Amo questa tournée perché è complessa. Richiede molto impegno dal punto di vista vocale e della performance. Salire sul palco con il timore di sbagliare mi stimola, amo mettermi alla prova e provare cose nuove".

Il successo non è frutto del caso. "Non do per scontati questi numeri, sono il risultato di un lavoro lungo e faticoso. Ci vogliono nove mesi per arrivare a un sold out, se ci riesci. Io ho impiegato dodici anni per riempire il Forum e la mattina dopo ho pianto. Senza 'Alaska baby', tutto questo non sarebbe successo. Ho ancora fame e sono inquieto, perché ho un rapporto profondo con la creatività", ha concluso.