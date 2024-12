Cesare Cremonini sorprende una fan: prova a far tornare insieme due ex con un gesto speciale

Cesare Cremonini ha trasformato un incontro apparentemente semplice con una fan in un momento unico, ricco di ironia e emozione. Marina, una giovane fan, si è avvicinata al cantautore chiedendogli un autografo per il suo ex, Salvatore. Durante la conversazione, Cremonini scopre che i due si sono appena separati. Dopo aver commentato con un "Non se lo merita", il cantautore decide di fare qualcosa di inaspettato. Credendo che Marina volesse un riavvicinamento, prende carta e penna e scrive un messaggio per Salvatore: "Sono qui con Marina, pensaci bene...". Poi, rivolgendosi a lei, aggiunge ironicamente: "Se ti lascia ancora dopo questa è un ce*". Il video della scena è stato condiviso da Marina sui suoi canali social, ricevendo un enorme successo.

Cesare Cremonini: il coraggio di rinascere con Alaska Baby, il nuovo album - Cesare Cremonini ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, "Alaska Baby", prevista per il 29 novembre 2024. Questo ottavo lavoro in studio segna un ritorno alle origini, con un suono fresco e una narrazione intima. L'album, composto da dodici brani autobiografici, è stato anticipato dal singolo "Ora che non ho più te", che ha già riscosso un grande successo nelle classifiche radiofoniche.