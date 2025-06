Gattuso nuovo ct della Nazionale: L'azzurro è la sua seconda pelle, annuncia Gravina

Gennaro Gattuso diventa ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nostra Nazionale, con il suo cuore azzurro che pulsa forte. Gravina ha dichiarato: L'azzurro è la sua seconda pelle, sottolineando il legame profondo dell’ex centrocampista con i colori italiani. Dopo anni tra club e esperienze internazionali, Gattuso si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La sua presentazione è fissata per giovedì 19 giugno: un nuovo inizio per l’Italia del calcio.

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale della Figc, che ha comunicato di aver affidato l’incarico all’ex centrocampista del Milan, ora allenatore con esperienze in Serie A e all’estero.

La presentazione ufficiale di Gattuso è in programma per giovedì 19 giugno alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma. Il tecnico calabrese sarà chiamato a guidare gli Azzurri in una missione delicata: riportare l’Italia alla qualificazione per i Mondiali, dopo due edizioni consecutive mancate.

Leggi anche Video Gattuso e Jelicic: scontro acceso in diretta TV

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha commentato la nomina con parole cariche di fiducia: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle”. Gravina ha sottolineato l’importanza delle qualità umane e professionali dell’allenatore: “Le sue motivazioni, la sua esperienza e la sua dedizione saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale”.

Il numero uno della Figc ha inoltre evidenziato la sintonia tra il progetto tecnico e le ambizioni condivise: “Ringrazio Gattuso per la disponibilità con cui ha accettato questa sfida, aderendo con entusiasmo al percorso di rilancio del calcio italiano, in cui la maglia azzurra ha un ruolo strategico”.