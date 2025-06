Incidente sulla A22 del Brennero: auto contromano causa un morto e cinque feriti

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 15 giugno, sulla A22 del Brennero, nei pressi di Bolzano Sud. Alle 5:00, un'auto che procedeva contromano ha causato una collisione, con un bilancio devastante: un morto e cinque feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, l'auto che viaggiava nella direzione opposta ha provocato lo scontro con un altro veicolo, generando il drammatico incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale, che stanno indagando sulle cause dell'accaduto e gestendo la situazione di emergenza.

Le condizioni dei feriti sono ancora in fase di valutazione, mentre il traffico sulla A22 è stato temporaneamente rallentato per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza della zona.