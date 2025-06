Cagliari, minorenne trovato morto in mare vicino allo stadio Sant'Elia

Una tragica scoperta all’alba a Cagliari scuote la comunità: il corpo senza vita di un minorenne è stato trovato in mare vicino allo stadio Sant’Elia. L’allarme, lanciato da passanti, ha portato i soccorritori sul luogo, dove hanno recuperato il corpo. Un episodio che lascia spazio a molte domande e preoccupazioni, richiamando l’attenzione sulla sicurezza e sulla tutela dei giovani. La città si stringe intorno alla famiglia nel dolore, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia.