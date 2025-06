Riot Games annuncia l’EMEA Cosplay Grand Tour, una celebrazione dell’arte del cosplay che riunisce partecipanti da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, attraverso diverse tappe nazionali, a partire da sabato 14 giugno.

L’EMEA Cosplay Grand Tour, ispirato al Gran Tour italiano dello scorso anno e ora ampliato a livello internazionale, rappresenta l’evoluzione naturale dell’impegno di lunga data di Riot Games verso la propria community, mettendo in risalto la creatività e la passione dei fan di League of Legends."È per noi motivo di grande orgoglio vedere come un’idea nata in Italia, che già nel 2024 aveva saputo coinvolgere centinaia di partecipanti nel nostro Paese e vantava giurati e host d’eccezione composta da cosplayer di fama internazionale come Taryn, Iconstitch, Monaschon e altri, sia riuscita a crescere fino a trasformarsi in un progetto internazionale, capace di unire e celebrare i creatori di buona parte del continente", afferma Carlo Barone, Supervisor Brand Management di Riot Games per l’Italia.

Negli ultimi 15 anni, i cosplayer hanno avuto un ruolo fondamentale all’interno della community, dando vita ai loro Campioni preferiti, dalla Landa al mondo reale.

La prima fase inizierà il 14 giugno online, tramite la piattaforma FTW di Riot e attraverso eventi locali partecipanti, ed è aperta a tutti i residenti di Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. Tutti i partecipanti dovranno inviare il proprio cosplay a tema Spirit Blossom sulla pagina dedicata al concorso, dove i membri della community potranno votare le creazioni preferite. Le iscrizioni e le votazioni saranno aperte fino al 13 luglio 2025 alle 23:30 GMT. Per l’Italia, si procederà direttamente con l’invitare due talenti nazionali, sulla base dei risultati ottenuti negli ultimi eventi dal vivo targati Grand Tour, come Etna Comics (2025) e Lucca Comics & Games (2024).

I migliori cosplayer di ciascun Paese avranno la possibilità di brillare come uno dei 10 finalisti durante il LEC XPO in Plaza de España, per la Grand Final che si terrà in occasione delle LEC Summer Finals 2025, a Madrid dal 26 al 28 settembre. Regolamento e dettagli sono disponibili sulla pagina dedicata al concorso.

Questa iniziativa è resa possibile grazie al supporto di KitKat, partner per l’EMEA Cosplay Grand Tour 2025. KitKat è partner orgoglioso del League of Legends EMEA Championship (LEC) dal 2020, partecipando a tutti gli eventi offline e portando pause ovunque – anche sulla Landa, con una emote esclusiva a tema break.

Collaborando con cosplayer di talento, KitKat è stata presente a ogni grande evento offline, come nel 2023 quando ha organizzato il Cosplay Contest al LEC XPO di Montpellier, in Francia, dove i fortunati vincitori sono apparsi in diretta streaming prima della finale di domenica, e come partner della finale del Cosplay Grand Tour Italiano a Lucca.