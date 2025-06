Temptation Island 2025: chi sono Sarah e Valerio, la quinta coppia ufficiale del reality

Temptation Island 2025 si prepara a sorprendere, e tra le protagoniste c’è già una coppia che cattura l’attenzione: Sarah e Valerio. La loro presenza, annunciata attraverso un video su Instagram, promette emozioni intense e colpi di scena. Con la quinta coppia ufficiale svelata, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia si appresta a conquistare il pubblico. Ma chi sono davvero Sarah e Valerio? Scopriamolo insieme.

Sarah e Valerio sono la quinta coppia ufficiale di Temptation Island 2025, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, in arrivo prossimamente in prima serata. Il loro annuncio è stato diffuso attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma, aggiungendosi alle altre quattro coppie già presentate nei giorni scorsi.

Le coppie finora confermate sono: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Valentina e Antonio, e Maria Concetta e Angelo. Ora anche Sarah e Valerio si uniscono al gruppo, portando con sé una storia intensa e carica di tensioni emotive.

Fidanzati da cinque anni e attualmente conviventi, i due hanno raccontato di aver scritto entrambi alla redazione del programma. "Abbiamo scritto entrambi a Temptation Island e quest'anno siamo stati richiamati", ha spiegato Sarah. La 24enne ha poi aggiunto: "In questi anni ho avuto molte mancanze da parte di Valerio, mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore. In questo ultimo periodo ho ricevuto delle attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate".

Sarah ha deciso di partecipare al programma per chiarire i suoi dubbi e capire se Valerio è davvero la persona giusta per lei. Dal canto suo, Valerio ammette di aver avuto delle mancanze, ma rivela anche di aver trovato nel telefono della fidanzata delle chat compromettenti con due ragazzi diversi. "Anche io voglio capire se è la persona giusta per me", ha dichiarato.

Con dinamiche già complesse prima ancora dell’inizio del programma, Sarah e Valerio si preannunciano come una delle coppie più osservate di questa edizione di Temptation Island.