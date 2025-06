Temptation Island 2025: chi sono Valentina e Antonio, la terza coppia ufficiale del reality

Temptation Island 2025 si prepara a sorprendere, e tra le novità c’è la terza coppia ufficiale: Valentina e Antonio. Con il loro sorriso smagliante e un amore che ha già superato diverse prove, sono pronti a mettersi in gioco nel celebre reality condotto da Filippo Bisciglia. La loro partecipazione, annunciata sul profilo Instagram del programma, promette emozioni intense e scoperte sorprendenti. Scopriamo insieme cosa li rende così speciali e cosa aspettarci da questa avventura.

Valentina e Antonio sono la terza coppia confermata di Temptation Island 2025, il celebre reality show condotto da Filippo Bisciglia e in onda prossimamente su Canale 5.

L’annuncio è stato fatto attraverso il profilo Instagram ufficiale del programma, che ha pubblicato un video di presentazione dei due fidanzati. La loro partecipazione arriva dopo quella delle prime due coppie svelate nei giorni scorsi: Alessio e Sonia M., rivelati mercoledì 11 giugno, e Simone e Sonia B., presentati giovedì 12 giugno.

Valentina e Antonio stanno insieme da circa un anno, ma il loro rapporto è già segnato da problemi legati alla fiducia. È stata Valentina a contattare la redazione del programma, spiegando le sue ragioni: “Non mi fido di lui, ho già preparato le valigie perché sono certa che durante il programma lui sbaglierà”, ha dichiarato nel video introduttivo.

A mettere in crisi la relazione, un episodio accaduto all’inizio della loro storia. Valentina ha raccontato che Antonio le aveva detto di partire con un amico, ma in realtà si trovava in vacanza con un’altra ragazza, che a sua insaputa era la sua vera fidanzata. Fu proprio quest’ultima a contattare Valentina tramite i social con un messaggio diretto: “Io e te abbiamo una cosa in comune: il fidanzato”.

Quando gli viene chiesto delle due relazioni parallele, Antonio risponde con nonchalance: “Eh... può capitare”.