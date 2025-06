Level Infinite e Tencent Annunciano Numerose Novità

Dopo una settimana davvero ricca per il mondo del gaming, Level Infinite e gli studi partner globali di Tencent hanno svelato notizie, annunci e trailer relativi ai loro titoli più attesi, tra cui Dune: Awakening di Funcom, Dying Light: The Beast di Techland, Exoborne di Sharkmob, Goddess of Victory: NIKKE di SHIFT UP e Warhammer 40,000: Darktide di Fatshark.

Dune: Awakening, survival multiplayer open world su larga scala, è ora disponibile su Steam per tutti i giocatori. Sviluppato da Funcom e ispirato al capolavoro di fantascienza di Frank Herbert e ai pluripremiati film di Denis Villeneuve e Legendary Entertainment, Dune: Awakening introduce una linea temporale alternativa in cui Paul Atreides non è mai nato. Funcom ha anche pubblicato un nuovo Supercut Trailer, che riunisce i momenti salienti dei trailer precedenti in un video celebrativo in occasione dell’uscita globale.

Dying Light: The Beast rappresenta il culmine di dieci anni di esperienza di Techland nei giochi survival horror, portando tutto ciò che i fan amano del franchise a un nuovo livello. In diretta dal Summer Game Fest 2025 con Geoff Keighley, il team ha presentato il primo trailer di gameplay e ha annunciato il lancio per il 22 agosto 2025 su PC, PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dying Light: The Beast è pre-ordinabile fin da ora, e chi procederà al pre-order otterrà il Hero of Harran Bundle come bonus.

Exoborne, uno sparatutto tattico open world a estrazione ambientato in un mondo devastato da forze naturali estreme, ha completato il suo primo playtest su larga scala, che ha permesso ai giocatori di tutto il mondo di sperimentare la potenza grezza degli Exo-Rig e le forze della natura in battaglie multiplayer tattiche ad alta tensione. Ora, gli sviluppatori di Sharkmob discutono dei prossimi passi per Exoborne, compreso ciò che hanno appreso dal test e — cosa più importante — su cosa stanno lavorando e cosa aspettarsi la prossima volta che apriranno i cancelli di Colton County.

Goddess of Victory: NIKKE, il popolare sparatutto sci-fi free-to-play per PC e mobile di Level Infinite e dello sviluppatore SHIFT UP, ha lanciato oggi la sua collaborazione con Stellar Blade. È stato pubblicato un video speciale di Creative Dialogue con il direttore di Stellar Blade Kim Hyung-Tae, il direttore di NIKKE Yoo Hyung-Suk, il direttore della serie NieR Yoko Taro, il produttore della serie NieR Yosuke Saito, e Shuhei Yoshida. Insieme hanno scambiato idee su narrazione, ispirazione e design dei personaggi in un contesto post-apocalittico. Oltre alla tanto attesa collaborazione tra NIKKE e Stellar Blade, i giocatori potranno anche rivivere l’evento crossover NIKKE x NieR:Automata, che sarà disponibile nuovamente a partire dal 3 luglio.

Warhammer 40,000: Darktide lancerà il suo primo DLC a pagamento, la Classe Arbites, il 23 giugno su tutte le piattaforme, insieme a un aggiornamento gratuito che introduce un un’esperienza narrativa migliorata, oltre a modifiche alla selezione della difficoltà e alla progressione. Il primo trailer di gameplay è stato presentato durante il PC Gaming Show, offrendo uno sguardo in azione agli Arbites. Fatshark ha anche pubblicato oggi un video esteso del gameplay.