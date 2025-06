Tutti i vincitori degli Italian Video Game Awards 2025

Nella notte degli Oscar dei videogiochi organizzata da IIDEA assegnati anche i premi ai primi tre classificati del contest del MIMIT “Italian Game 2025”

Grande emozione ieri sera al Cinema La Compagnia di Firenze dove sono state assegnate le statuette ai vincitori della tredicesima edizione degli Italian Video Game Awards (IVGA), il premio che celebra le eccellenze nella produzione di videogiochi promosso da IIDEA, l’associazione che rappresenta il settore in Italia. Sette statuette a forma di coda di drago conferite ai titoli più significativi, ai professionisti e alle aziende del settore che si sono contraddistinti nel corso dello scorso anno.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nell’ambito di First Playable l’evento business di riferimento per il settore dei videogiochi che anche quest’anno ha radunato nel capoluogo toscano investitori, publisher, istituzioni e studi di sviluppo. La conduzione della cerimonia è stata affidata a Giordana Moroni e Pierpaolo Greco, volti storici di Multiplayer.it, e tramessa in diretta streaming in esclusiva sul canale Twitch della testata.

A selezionare i vincitori di questa edizione è stata una giuria composta da professionisti italiani e internazionali: Francesco Baldini, Lead Character Artist di Compulsion Games, William Bertin, ex giornalista di settore e senior scout, oggi consulente di Sourcing in the Rain, Julia Kenny, consulente e scout freelance di Flock Games, e Lorenzo Mancosu, Editor di Multiplayer.it. Il quinto giurato è stato invece rappresentato dal voto aggregato dei soci developer di IIDEA.

I vincitori degli Italian Video Game Awards 2025:

· Best Italian Game: A Quiet Place: The Road Ahead, di Stormind Games

· Best Italian Debut Game: Gambit Shifter, di Volcanite Games

· Outstanding Art: Enotria: The Last Song, di Jyamma Games

· Outstanding Experience: While We Wait Here, di Bad Vices Games

· Community Spotlight Award: Enotria: The Last Song, di Jyamma Games

· Outstanding Italian Company: Stormind Games

· Outstanding Individual Contribution: Marco A. Minoli di Slitherine

Sul palco degli awards, oltre alle premiazioni, c’è stato spazio anche per tre interviste ad altrettanti studi di sviluppo di videogiochi italiani che hanno dei titoli in uscita a breve e hanno rivelato alcune anticipazioni sulle loro produzioni. Si sono alternati sul divanetto delle interviste degli Italian Video Game Awards, Elisa Farinetti di Broken Arms Games, Andrea Basilio di Milestone, e Pietro De Grandi di Strelka Games.

Al termine della cerimonia, IIDEA ha lanciato un video – disponibile sul canale YT dell’associazione – che racchiude un’anticipazione dei titoli in lavorazione da parte degli studi di sviluppo italiani, la cui pubblicazione è prevista entro il 2026.

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati anche i riconoscimenti ai primi tre team classificati del contest nazionale Italian Game 2025, seconda edizione dell’iniziativa dedicata a studenti e studentesse indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il supporto di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di IIDEA e di Cyber 4.0, centro di competenza nazionale per la cybersecurity. Obiettivo del contest l’ideazione e lo sviluppo di un videogioco per la promozione, la tutela e la valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy.

I vincitori dell’Italian Game 2025, selezionati da una commissione di esperti nominata dal MIMIT, sono:

1° classificato: 2 Hardware con Frame by Frame2° classificato: La banda del For Each con Olivae3° classificato: Dreamscape con Custode del Tempo