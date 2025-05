IIDEA annuncia le nomination degli Italian Video Game Awards 2025

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 12 giugno presso il Cinema la Compagnia di Firenze

IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, è lieta di annunciare le nomination della tredicesima edizione degli Italian Video Game Awards. La cerimonia di consegna delle ambite statuette ai vincitori è in programma per il prossimo 12 giugno a Firenze a partire dalle ore 19.30 presso il Cinema La Compagnia – La casa del Cinema della Regione Toscana nell’ambito dell’evento business First Playable, che si svolge dall’11 al 13 giugno nel capoluogo toscano.

La manifestazione promossa da IIDEA con lo scopo di valorizzare l’eccellenza dell’industria dei videogiochi italiana premierà i titoli più significativi, i professionisti e le aziende del settore che si sono contraddistinti nel corso del 2025. Le categorie in gara per questa edizione del premio sono sette:

Best Italian Game, per il miglior videogioco italiano; Best Italian Debut Game, per la miglior opera prima italiana; Outstanding Art, per il videogioco che si distingue maggiormente per il suo comparto artistico; Outstanding Experience, che premia l’esperienza più coinvolgente e originale;Outstanding Individual Contribution e Outstanding Italian Company, rivolti rispettivamente al professionista e allo studio di sviluppo italiani che si sono maggiormente distinti a livello nazionale e/o internazionale;Community Spotlight Award, per il miglior videogioco italiano secondo la community di sviluppatori.

La giuria degli Italian Video Game Awards 2025 è composta quest’anno da 4 professionisti del settore italiani e internazionali: Francesco Baldini, Lead Character Artist di Compulsion Games, William Bertin, ex giornalista di settore e senior scout, oggi consulente di Sourcing in the Rain, Julia Kenny, consulente e scout freelance di Flock Games, e Lorenzo Mancosu, Editor di Multiplayer.it. Il quinto giurato è rappresentato, invece, dal voto aggregato dei soci developer di IIDEA.

I finalisti degli Italian Video Game Awards 2025:

Best Italian Game

A Quiet Place: The Road Ahead - Stormind Games

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms - Gamera Interactive

Enotria: The Last Song - Jyamma Games

Extra Coin - CINIC Games

On Your Tail - Memorable Games

Best Italian Debut Game

49 Keys - Michele Buonanno, Veronica Wu, Fabio Porfidia

An Everyday Story - Cactus Production

Death Noodle Delivery - Stupidi Pixel e Tiny Pixel

Gambit Shifter - Volcanite Games

OveRRoot - Hexagony

Outstanding Art

Caracoles - Yonder

Enotria: The Last Song - Jyamma Games

On Your Tail - Memorable Games

Outstanding Experience

Extra Coin - CINIC Games

On Your Tail - Memorable Games

While We Wait Here - Bad Vices Games

Per le categorie Outstanding Italian Company, Outstanding Individual Contribution e Community Spotlight Award – votate dall’industria, rappresentata dagli studi di sviluppo soci di IIDEA – è prevista la nomina diretta dei vincitori che verranno annunciati nel corso della cerimonia di premiazione.

Per partecipare dal vivo alla cerimonia degli IVGA sono disponibili due tipologie di biglietti “Developer Full Access” e “Developer Social Access”, entrambe acquistabili sulla pagina Eventbrite dell’evento. Sarà possibile, inoltre, seguire la diretta streaming sul canale Twitch di Multiplayer.it a partire dalle ore 19.30 del 12 giugno prossimo.