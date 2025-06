Traffico aereo sospeso da Tel Aviv a Kabul dopo attacco israeliano contro l'Iran

Il cielo del Medio Oriente si è improvvisamente oscurato: il traffico aereo tra Tel Aviv e Kabul è sospeso a causa di un recente attacco israeliano contro l’Iran. Nessun volo in partenza o in arrivo transita ora tra le due città, creando un vuoto che si riflette anche sui portali di tracciamento come FlightRadar24. Alla luce di questa emergenza, le autorità all’aeroporto internazionale Ben Gurion stanno adottando misure straordinarie per gestire la crisi e garantire la sicurezza.