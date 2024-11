Aggressioni contro tifosi israeliani ad Amsterdam dopo la partita Ajax-Maccabi Tel Aviv

La notte scorsa, ad Amsterdam, si sono verificati gravi episodi di violenza ai danni dei tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv, presenti in città per assistere alla partita di Europa League contro l'Ajax. Dopo il match, gruppi organizzati di manifestanti pro-Palestina hanno preso di mira i sostenitori israeliani, dando vita a una vera e propria "caccia all'uomo".

Secondo le autorità locali, circa 2.700 tifosi israeliani erano giunti ad Amsterdam per l'incontro. Al termine della partita, gruppi di manifestanti, alcuni composti da 30-40 persone, hanno atteso i tifosi israeliani all'uscita dello stadio e in vari punti della città, aggredendoli fisicamente e verbalmente al grido di "Palestina libera". Le aggressioni non hanno risparmiato né uomini né donne, e in alcuni casi i manifestanti hanno tentato di entrare negli alberghi dove alloggiavano i tifosi israeliani, dimostrando una premeditazione nell'organizzazione degli attacchi.

Un tifoso israeliano ha raccontato: "Hanno colpito tutti quelli che hanno incontrato in strada, non importava se uomo o donna. Hanno cercato di entrare nel nostro albergo, in ogni albergo dove soggiornavano degli israeliani, avevano delle informazioni già da prima. Sono venuti con manganelli, cinture, colpendo e gridando 'Palestina libera'. Una esperienza terribile. Fortunatamente non siamo feriti ma siamo colpiti nell'anima. Ora siamo già in aeroporto, aspettiamo di arrivare sani e salvi a casa".

Le autorità olandesi hanno confermato l'arresto di 62 persone coinvolte negli scontri e il ricovero in ospedale di almeno cinque feriti. La sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, ha dichiarato che, nonostante la presenza ingente di forze dell'ordine, non è stato possibile prevenire tutte le aggressioni. Il primo ministro olandese, Dick Schoof, ha condannato fermamente gli "attacchi antisemiti" avvenuti nella capitale.

In risposta agli eventi, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato l'invio immediato di due aerei ad Amsterdam per soccorrere i tifosi del Maccabi Tel Aviv. "Il primo Ministro ha ordinato l'invio immediato di due aerei di soccorso per aiutare i tifosi israeliani ad Amsterdam", ha confermato l'ufficio del premier israeliano.

Questi gravi episodi di violenza hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei cittadini israeliani e sulla crescente tensione legata al conflitto israelo-palestinese, che sembra estendersi anche in Europa.