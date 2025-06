Meteo, allerta caldo in Italia: bollino rosso oggi a Bolzano, Campobasso e Perugia

L’Italia si prepara ad affrontare un'altra giornata di caldo estremo, con un bollino rosso che segna il massimo livello di rischio a Bolzano, Campobasso e Perugia. Le temperature record mettono a dura prova le città, richiedendo massima attenzione e precauzioni. È fondamentale restare idratati e proteggersi dal sole per evitare conseguenze gravi. In questo scenario, conoscere le misure di sicurezza diventa essenziale per tutelare la propria salute e quella dei propri cari.