Sampdoria-Salernitana, caos biglietti: tifosi del Genoa li comprano con nomi falsi per boicottare Marassi

Sampdoria-Salernitana si avvicina, ma il caos sui biglietti minaccia l’atmosfera. Tifosi del Genoa hanno acquistato biglietti con nomi falsi, tentando di boicottare la gara di Marassi e influenzare il clima di supporto. Un gesto che rischia di compromettere uno dei momenti più cruciali della stagione, in cui il pubblico può fare la differenza. La sfida tra le due squadre sta per arrivare, e il futuro della Sampdoria è in bilico.

Si avvicina un momento cruciale per la Sampdoria, attesa dal doppio confronto dei playout di Serie B contro la Salernitana. La gara d’andata è in programma allo stadio Ferraris, dove la società blucerchiata punta a una cornice di pubblico imponente per spingere la squadra verso la salvezza.

I biglietti per la partita sono stati messi in vendita con prezzi simbolici, una scelta voluta dal presidente Matteo Manfredi per favorire la massima affluenza. Ma l'iniziativa ha scatenato una reazione inaspettata da parte della tifoseria rivale.

Alcuni tifosi del Genoa hanno infatti acquistato centinaia di tagliandi utilizzando nominativi falsi, con l’intento di ostacolare la partecipazione dei sostenitori sampdoriani. Tra i nomi scelti compaiono riferimenti ironici, surreali o legati alla cronaca e allo sport: da Franco Scoglio a Diego Milito, passando per Michele Misseri, Massimo Ferrero, Parte Lesa (espressione utilizzata dallo stesso Manfredi dopo il caos con il Brescia) e Alberto Stasi.

Il tentativo non è passato inosservato alla dirigenza della Sampdoria, che ha annullato gli ordini sospetti e avviato controlli per individuare i responsabili. Il club ha inoltre ricordato che l’acquisto di biglietti con identità fittizie può comportare una denuncia penale per i trasgressori.

Una volta verificata la validità dei dati, i tagliandi annullati verranno rimessi in vendita per consentire l’accesso ai veri tifosi blucerchiati. La sfida con la Salernitana si annuncia tesa non solo in campo: dopo settimane di sfottò e rivalità, il derby tra Sampdoria e Genoa si gioca anche sugli spalti.