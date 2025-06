The Sims 4 svela il Pacchetto di Espansione Enchanted by Nature

The Sims ha svelato oggi Pacchetto di Espansione di The Sims 4 Enchanted by Nature, sarà disponibile per EA app, Epic Games Store e Steam, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One dal 10 luglio.Dai un'occhiata al nuovo trailer di presentazione qui -

Nel Pacchetto di Espansione di The Sims 4 Enchanted by Nature, i giocatori potranno entrare in sintonia con il mondo naturale, con Madre Natura che li chiama nella terra meravigliosamente rigogliosa e incantevole di Innisgreen.

Che i giocatori stiano vivendo un momento da fata, siano interessati a raggiungere l'equilibrio con il nuovissimo tavolo dell'Alchimista o stiano poco bene - è solo l’inizio della loro favola, ricca di nuove avventure, abilità e tratti caratteriali.