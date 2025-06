The Sims 4 svela il nuovo pacchetto d’espansione in arrivo quest'estate

Oggi The Sims ha condiviso un'anteprima dei nuovi contenuti in arrivo per The Sims 4.Da maggio ad agosto, i giocatori possono aspettarsi una ricchezza di contenuti che celebrano la magia della natura e della vita all'aria aperta, inclusi nel pacchetto di espansione Enchanted by Nature, che sarà svelata il 12 giugno e sarà disponibile dal 10 luglio.

Inoltre, i Simmers potranno aspettarsi un perfezionamento dell'abilità manuale dei loro Sim per scoprire un segreto della natura nascosto da tempo con il nuovo Evento Nature’s Calling in arrivo nel gioco base il 24 giugno, oltre ad ulteriori aggiornamenti del gioco base previsti per l'1 luglio e il 19 agosto!

Salva le date