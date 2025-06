FC 25 e Need for Speed Unbound disponibili Amazon Luna

EA SPORTS FC 25 e Need for Speed Unbound disponibili ora su Amazon Luna

I nuovi titoli EA offrono ai giocatori la possibilità di abbonarsi con Luna+ o acquistare direttamente giochi selezionati

Amazon Luna ha ampliato oggi il proprio catalogo di titoli Electronic Arts con l’arrivo di EA SPORTS FC 25. Anche Need for Speed Unbound si unisce alla crescente offerta EA su Luna, che include già grandi successi come Dead Space, Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Jedi: Survivor, tutti giocabili via cloud, senza bisogno di download, installazioni o hardware avanzato.EA SPORTS FC 25 è il nuovo capitolo del celebre franchise calcistico di EA, che offre un’autenticità senza paragoni, con 19.000 giocatori, 700 squadre e oltre 30 campionati da tutto il mondo. Giovedì 12 giugno segna il debutto di EA SPORTS FC™ 25 sui servizi di cloud gaming, e Luna offre agli appassionati del franchise una combinazione impareggiabile di accessibilità e convenienza.

Anche Need for Speed Unbound, l’ultimo capitolo dell’iconico franchise di corse urbane di EA, si aggiunge alla libreria Luna. Con il suo stile visivo audace, effetti ispirati ai graffiti e l’energia tipica delle corse clandestine, Unbound porta un’estetica unica nella serie.I giochi EA attualmente disponibili su Luna, a cui si aggiungeranno presto EA SPORTS FC 25 e Need for Speed Unbound, possono essere giocati con un abbonamento Luna+ a 9,99 €/mese o acquistati direttamente su Luna. Inoltre, i membri di Amazon Prime possono collegare i loro account EA e Luna per giocare alle versioni PC dei giochi EA acquistati in precedenza e attualmente disponibili su Luna, senza costi aggiuntivi.

Scopri di più su EA SPORTS FC™ 25, Need for Speed™ Unbound e altri titoli popolari disponibili oggi su Luna visitando About Amazon.Amazon Luna è disponibile su una lista sempre più ampia di dispositivi compatibili, tra cui Amazon Fire TV e Fire Tablet, smart TV Samsung e LG selezionate, dispositivi mobili (iOS e Android), PC Windows, MacBook e Chromebook.

Per iniziare, i clienti possono iscriversi all’abbonamento Luna+, che include una prova gratuita di 7 giorni. Ovunque Luna sia disponibile, gli abbonati Amazon Prime possono accedere ogni mese a una selezione di giochi popolari e giocare anche ai titoli supportati che possiedono già, collegando i propri account.