Il piccolo Adam è arrivato in Italia: atterrato a Milano il volo con pazienti evacuati da Gaza

È atterrato poco dopo le 23 alla sezione militare dell’aeroporto di Milano Linate uno dei tre voli umanitari che hanno portato in Italia ottanta persone evacuate dalla Striscia di Gaza, tra cui 17 minori in condizioni critiche.

Tra i passeggeri c’era anche Adam, il bambino di 11 anni sopravvissuto al raid israeliano che il mese scorso ha ucciso il padre e i suoi nove fratelli e sorelle. Con lui è arrivata anche la madre, la dottoressa Alaa al-Najjar, pediatra.

Il volo era partito dall’aeroporto israeliano di Eilat e ha trasportato in tutto sei pazienti pediatrici e 19 accompagnatori. Tre dei bambini, compreso Adam, verranno trasferiti in ospedali lombardi: il Niguarda e il Policlinico di Milano, e il Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gli altri tre minori saranno invece curati in strutture specializzate del Piemonte.

Ad accogliere i pazienti a Linate c’erano il vicepremier Antonio Tajani, gli assessori della Regione Lombardia Guido Bertolaso e Gianluca Comazzi, oltre al personale della struttura maxi emergenze di Areu, guidata dal direttore generale Massimo Lombardo. Presenti anche rappresentanti della Protezione civile, dell’Aeronautica militare, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e mediatori culturali.

"L'evacuazione medica di 17 pazienti da Gaza dimostra la solidarietà concreta dell’Unione Europea verso la popolazione civile sofferente", ha dichiarato in una nota Hadja Lahbib, commissaria Ue per l'Uguaglianza. "Donne e bambini che non avrebbero mai dovuto essere un bersaglio. Ringrazio sentitamente l’Italia per aver organizzato questa operazione e per l'accoglienza garantita fin dall’inizio delle evacuazioni mediche sostenute dall’Ue".