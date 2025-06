Nuova gamma Anker Nano: Ricarica veloce e design ultra compatto per ogni esigenza

Scopri la rivoluzione della ricarica con la nuova gamma Anker Nano: compatte, potenti e dal design minimalista, queste soluzioni sono pensate per accompagnarti ovunque, senza rinunciare alle prestazioni. Perfette per il lavoro, i viaggi o l’uso quotidiano, combinano tecnologia intelligente e praticità in dimensioni tascabili. Con l’Anker Nano Powerbank A1638 (10K | 45W | cavo USB-C integrato), l’energia è sempre a portata di mano, pronta a sostenerti in ogni momento.

Anker presenta la nuova serie Nano, una linea di dispositivi di ricarica compatti, potenti e progettati per accompagnare ogni momento della giornata: dal lavoro ai viaggi, fino all’uso quotidiano. Caratterizzati da design minimalista e tecnologie intelligenti, i nuovi accessori combinano performance elevate e praticità d’uso in dimensioni tascabili.

Anker Nano Powerbank A1638 (10K | 45W | cavo USB-C integrato): questo powerbank da 10.000 mAh offre una ricarica fino a 45W tramite il cavo USB-C retrattile da 70 cm o una seconda porta USB-C con supporto PPS 2.0. Il display integrato mostra livello di carica e stato operativo in tempo reale. Grazie alle dimensioni compatte (81,5 × 51 × 36 mm) e al design con cinturino da polso, è perfetto per chi cerca energia portatile in movimento. Prezzo su Amazon.it: €49,99.

Leggi anche Anker Soundcore Liberty 5 recensione: auricolari true wireless completi con qualità premium a prezzo contenuto

Anker Nano Powerbank A1665 (5K | 20W USB-C + 15W wireless | MagGo): pensato per la ricarica wireless rapida compatibile con Qi2, questo powerbank da 5.000 mAh raggiunge 15W senza fili e 20W via USB-C. Sottile come una carta di credito (102 × 71 × 8,6 mm), è dotato di supporto in metallo pieghevole per sorreggere lo smartphone. Tramite app Anker è possibile monitorare i parametri di ricarica e regolare la temperatura. Prezzo su Amazon.it: €49,99.

Anker Nano Charger A2155 (130W | sei porte): un caricatore da viaggio ultracompatto con ben sei porte (quattro USB-C e due USB-A), capace di fornire una potenza totale di 130W. Ricarica due MacBook Air da 15" al 50% in soli 30 minuti. Con uno spessore di 19 mm, è dotato di tecnologia ActiveShield™ 2.0 per il controllo costante della temperatura e viene fornito con custodia da viaggio. Prezzo su Amazon.it: €59,99.

Anker Nano Charger A2658 (35W | con cavo USB-C integrato): questo caricatore da muro integra per la prima volta un cavo USB-C retrattile da 70 cm, con una potenza di 35W sufficiente a ricaricare smartphone e tablet. Resistente a oltre 20.000 piegamenti, è più piccolo del 10% rispetto ai caricatori standard da 30W (47,5 × 61 × 30 mm). Il rivestimento antiscivolo, insieme a tecnologie di protezione avanzate come ActiveShield e Power Tuner, garantisce sicurezza e stabilità. Prezzo su Amazon.it: €39,99.

Anker Nano Wireless Car Charger A2216 (magnetico, pad staccabile)

Caricatore wireless per auto con ricarica rapida da 15W, capace di portare lo smartphone al 20% in 16 minuti. Il supporto flessibile in memory alloy si adatta a qualsiasi cruscotto, con una forza magnetica da 16N e adesivo 3M per massima stabilità. Offre rotazione a 360° e inclinazione a 45° per una visuale ottimale. Prezzo su Amazon.it: €45,99.