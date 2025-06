GTA Online: Money Fronts è ora disponibile!

Incanala i tuoi guadagni più o meno onesti in storiche imprese locali in Money Fronts, il nuovo aggiornamento di GTA Online in arrivo oggi.

I frenetici night club di Tony Prince, l'impero del narcotraffico di El Rubio, il potere di Epsilon e i luccicanti misfatti di Yusuf Amir hanno una cosa in comune: il denaro sporco. Preparati: stai per entrare in contatto con il loro factotum.

Leggi anche GTA Online: Money Fronts, in arrivo il 17 giugno

Il misterioso signor Faber, il boss della rete di riciclaggio più grande di San Andreas, ha sentito parlare di te. E con l’aiuto di Martin Madrazo e dello stiloso tuttofare di Faber, Raf De Angelis, è giunta l’ora di formare una collaborazione davvero remunerativa.

Autolavaggio Hands On

Dai una ripulita agli introiti del tuo regno criminale con l'autolavaggio Hands On, la copertura perfetta per le tue imprese illegali. Potrai accumulare con serenità tutti i tuoi soldi sporchi e mettere i bastoni tra le ruote ai tuoi rivali, il tutto generando un flusso interminabile di denaro assolutamente pulito.

Oltre agli affari legittimi, le operazioni qua sopra nascondono anche delle attività di riciclaggio di denaro un po’ meno legali, utilizzando i punti forte e le risorse di ogni singola attività di copertura per supportare il tuo impero finanziaro.

Chiama Raf o usa il portatile all’interno delle tue attività di copertura per lanciare delle missioni di Riciclaggio di denaro uniche. Le missioni che lancerai dall’autolavaggio Hands On forniscono GTA$ e RP doppi questa settimana, e le altre attività riceveranno degli incentivi nelle prossime settimane. I guadagni che provengono da queste operazioni di riciclaggio sono conservati in un borsone nella camera da letto del tuo autolavaggio.

È tutto collegato

Entrando nel mondo del riciclaggio farai fare faville alla tua rete criminale: potrai incanalare i tuoi introiti dietro a una facciata irreprensibile e consegnare in tutta sicurezza il denaro all'autolavaggio. L'acquisto dell'autolavaggio consente anche di moltiplicare i guadagni della fabbrica di banconote dell'MC (con lo sconto del 30% questa settimana), mentre il possesso di Smoke on the Water darà un'impennata ai profitti della serra per la coltivazione di erba. Usare Higgins Helitours come facciata, inoltre, incrementa i ricavi dei carichi aerei.

Le missioni di Riciclaggio di denaro tendono a generare Attenzione su più fronti. Le attività con il livello di Attenzione al massimo verrano contrassegnate sul radar e dovrai distrarre le forze dell'ordine dedicandoti a operazioni legittime prima di poter generare altri introiti passivi. Pulisci i veicoli dei clienti all'autolavaggio e riportaglieli per farti pagare. Consegnare balle di prodotti organici marchiate Smoke on the Water e portare in giro i turisti con il Maverick di Higgins può ridurre l'Attenzione legata a queste attività e farti incassare un po' di grana.

Incarichi di Faber

I servizi di riciclaggio sono richiestissimi e i clienti del signor Faber non sono persone pazienti. Aiutalo a soddisfare la sua clientela negli incarichi di Faber: dovrai recuperare materiale rubato, scortare carichi di valore e sistemare la concorrenza.

Usa il portatile presente nelle attività di riciclaggio, o chiama Raf direttamente, per aiutare il signor Faber e ricevere ricompense in GTA$ e RP, oltre a un bonus extra dopo che avrei cancellato le tracce compromettenti. Completando gli incarichi di Faber genererai Attenzione sull'attività da cui li lancerai, quindi assicurati di darti da fare con i lavori di copertura per tenere aperto il flusso di soldi.

Money Fronts introduce sei nuovi veicoli, tra cui l'Överflöd Suzume, una supercar disponibile in anticipo fino al 25 giugno e riscattabile gratuitamente al Vinewood Car Club fino al 16 luglio dagli abbonati a GTA+.

Porta sempre con te l'atmosfera rustica di Paleto Forest con il SUV Karin Woodlander e rendilo robusto come una sequoia di San Andreas con una modifica di Hao Special Works su PS5, Xbox Series X|S e PC Enhanced.

Il SUV Karin Everon RS ha la stessa sfacciataggine del precedente modello di Everon ed è più conservatore e pacchiano di un bagnante di Vespucci Beach intento ad ascoltare musica country reazionaria a tutto volume in spiaggia.

Abbiamo a disposizione anche la sportiva Dewbauchee Rapid GT X, la nuova berlina Annis Hardy, e altro ancora.

Un gran numero di veicoli stanno per tornare negli autosaloni e nei siti web con il disturbatore di frequenze, per un totale di 50 veicoli aggiuntivi che sono ora accessoriabili con l’attrezzatura di Imani.

Chi passa col rosso ti fa salire la pressione? Realizza il tuo sogno di diventare un vigilante saltando a bordo della moto della polizia Western negli incarichi della polizia e indossa il completo Pattuglia stradale estiva per sentirti un'autorità senza rischiare nulla.

Nuovi vantaggi per gli abbonati a GTA+

Oltre all'accesso anticipato all'Överflöd Suzume gratuita, gli abbonati a GTA+ avranno anche un secondo giro quotidiano alla ruota fortunata. Per saperne di più sugli ultimi vantaggi riservati agli abbonati a GTA+ e per iscriverti visita il sito ufficiale.

E altro...

Puoi anche entrare nel mondo della gig economy lavorando come Corriere medico per QuickiePharm: consegnerai materiale sanitario ai centri in difficoltà a bordo di una Übermacht Sentinel GTS (sportiva) e avrai la possibilità di acquistarla a un prezzo speciale. La versione Enhanced di GTAV su PC riceve anche degli aggiornamenti ai riflessi del ray tracing e all’illuminazione globale.

Nei prossimi mesi ci saranno molte novità in GTA Online, tra cui sei nuovi veicoli in arrivo la prossima settimana, un nuovo incarico da corriere di beni di valore, e altro.

Il calendario sarà pieno zeppo: avremo eventi di GTA Online dedicati all'Independence Day, due avventurosissime modalità ambientate a Cayo Perico, veicoli drift, una sfida della community dedicata alle forze dell'ordine, feste a tema Halloween e molto altro ancora.