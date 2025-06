Star Comics presenta il secondo numero di Manga Issho

Manga Issho , la prima rivista di manga in Europa, ha ricevuto una calorosissima accoglienza da parte dei tanti lettori che hanno deciso di immergersi nelle storie contenute tra le sue pagine. Il 24 giugno sarà quindi il momento del secondo numero, con nuovi autori pronti a far vivere le proprie storie. Per celebrarne l’uscita, Star Comics ha organizzato il 25 giugno una presentazione presso la libreria Hoepli di Milano - in Via Ulrico Hoepli 5 - dalle ore 15.30 alle 19.30.

L’evento, moderato da Matteo Bianchi della Libreria Hoepli, inizierà con una lezione frontale di sceneggiatura seguita da una dedicata al disegno, entrambe tenute dagli autori presenti: Adriano Barone, Fausto Chiodoni, Federica Di Meo, Ivana Murianni e Manuel Vivian. Gli artisti sfoggeranno, quindi, le loro capacità artistiche realizzando illustrazioni in diretta, e racconteranno l’iter creativo dietro la realizzazione di un manga, dall’idea alla tavola definitiva.

Dalle 17.15 alle 18.00 inizierà la presentazione vera e propria del secondo volume di Manga Issho , con il pubblico che potrà scoprire il dietro le quinte della realizzazione della rivista. Insieme agli autori ci sarà il Publishing Manager di Star Comics Cristian Posocco, per raccontare come è nato questo progetto unico nel suo genere, quali sono i valori che lo hanno animato, in che modo è stato possibile renderlo realtà e i segreti dietro alle storie presenti in questo numero.

Dalle 18.00 alle 19.30, i cinque autori presenti saranno a disposizione del pubblico per una sessione di firmacopie.